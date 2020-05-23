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Создателя паблика "Омбудсмен полиции" будут судить за изготовление порнографии

Общество
16:35, 23 мая 2020

В отношении задержанного основателя паблика «Омбудсмен полиции»Владимира Воронцова завели уголовное дело по статье об изготовлении порнографических материалов группой лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что обыск прошел также в квартире у другого администратора паблика, Игоря Худякова, бывшего сотрудника ФСИН. Жене Худякова сообщили, что следственные мероприятия проводятся по делу об изготовлении порнографии, пишет «Новая газета». В твиттере издания пишут, что Худякова после обыска повезли в Москву. В «ОВД-Инфо» пишут, что силовики при обыске вели себя грубо и угрожали застрелить собак.

Первое уголовное дело в отношении Воронцова было заведено по статье о вымогательстве. Согласно свидетельским показаниям, полученным следствием, Воронцов вымогал у гражданина взятку размером в 300 тысяч рублей в обмен на гарантию, что он не опубликует фотографии личного характера.

До этого, в апреле, у Воронцова проходил обыск по делу о распространении фейка о коронавирусе.

Рубрика: Общество

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