Адвокат "Омбудсмена полиции" требует передать дело Следственному комитету

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы создателя сообщества «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, требует от прокуратуры забрать дело его клиента из МВД и передать его в Следственный комитет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он написал жалобу на имя прокурора Москвы, в которой пояснил, что «уголовное дело возбуждено ненадлежащим лицом с нарушением ст. 151 УПК РФ». Также он считает, что «МВД заинтересовано в исходе дела Воронцова», а уголовное преследование ведомства «тенденциозно и имеет своей целью воспрепятствовать общественной деятельности Владимира Воронцова».

Напомним, что Воронцов ранее работал в МВД, а деятельность возглавляемого им паблика «Омбудсмен полиции» декларируется как защита прав и интересов рядовых служащих полиции.

Обвинения МВД в вымогательстве, по делу о котором его арестовали и поместили в СИЗО до 6 июля, он отрицает. Ранее Бадамшин заявлял, что они являются результатом оговора.