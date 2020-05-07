У "Омбудсмена полиции" и Ассоциации народного сопротивления проходят обыски

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан после обыска в его квартире. Он стал подозреваемым по делу о вымогательстве, передает ТАСС.

О том, что утром у Воронцова проводится обыск, стало известно из его записи в телеграм-канале. «У меня опять обыск. Пилят болгаркой дверь», — написал правозащитник.

На сопровождение допроса Воронцова был направлен адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин, пишет «Новая газета».

Ранее, в середине апреля, у администратора «Омбудсмена полиции» проводился обыск по делу о распространении ложной информации о коронавирусе.

Предполагается, что теперь Воронцова судят за распространение фотографий личного характера одного из сотрудников МВД. Якобы за их нераспространения он несколько лет назад требовал 300 тысяч рублей.

Также стало известно о проведении обысков в штабе Ассоциации народного сопротивления и в квартирах двух активистов: Михаила Пулина и Лили Осиповой. Всего «ОВД-Инфо» пишет об обысках по четырем адресам. Известно, что один человек подвергся обыску, хотя не состоял в Ассоциации, но был знаком с ее активистами. С чем связаны обыски — пока неизвестно.