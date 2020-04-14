Создатель сообщества "Омбудсмен полиции" признан свидетелем по делу о фейках про COVID

Основатель проекта «Омбудсмен полиции», отстаивающего права правоохранителей, Владимир Воронцов находится в статусе свидетеля в деле о фейках, касаемых коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Правозащиту Открытки».

Ранее Воронцов опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» информацию о 70% курсантов одного из военных учебных заведений, которые якобы заболели коронавирусом. В сообщении утверждалось, что их заставляют делать зарядку. Информация была дана со ссылкой на анонимного автора.

Уже во вторник в квартире Владимира Воронцова и в квартире родителей его супруги прошли обыски в сопровождении сотрудников Центра противодействия экстремизму и спецподразделения «Гром». Сам создатель проекта был допрошен.

По словам адвоката Сергея Бадамшина, все следственные мероприятия проводятся по статье о распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.