МВД опровергло отказ их сотрудников конвоировать "Омбудсмена полиции" в суд

Главное управление МВД Москвы выступило с опровержением сведений об отказе их сотрудников сопровождать Владимира Воронцова в суд, как пишет в своем Telegram-канале РИА Новости со ссылкой на ведомство, эта информация «действительности не соответствует».

Ранее издание «Московский Комсомолец» без ссылки на источники сообщило, что сотрудники одного из конвойных полков «наотрез отказались» заниматься доставкой Воронцова в здание Тверского суда Москвы. После этого, как сообщают журналисты, эта функция была передана 2-му оперполку столичной полиции, который регулярно производит задержания правозащитников и оппозиционных политиков.

Как передавал Sobesednik.ru, Воронцова обвиняют в вымогательстве. Накануне утром его задержали, полностью выпилив дверь, а один из спецназовцев, которые в полном обмундировании сопровождали активиста, залез в квартиру мужчины через открытое окно, спустившись с крыши на веревке.

Газета «КоммерсантЪ» при этом пишет без ссылки на источник, что обвинения против Воронцова строятся на истории, якобы произошедшей 2017-ом, когда он, как утверждается, подговорил знакомую вступить в интимную переписку с другим мужчиной, который отказался помогать обвиняемому в трудоустройстве. Утверждается, что, не получив 300 тысяч рублей, которые требовал активист, он опубликовал фото знакомого в голом виде.

Бывший сотрудник МВД Владимир Воронцов несколько лет ведет в социальных сетях сообщество «Омбудсмен полиции», где пишет о нарушения во внутренних органах. Цель проекта декларируется как защита интересов рядовых сотрудников полиции.