После ареста "Омбудсмена полиции" следователи начали поиск его "жертв"

Пресс-служба московского ГУ МВД просит выйти на связь граждан, которые пострадали от предполагаемых преступлений создателя сообщества «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

«ГУ МВД России по Москве обращается к гражданам, пострадавшим от противоправных действий со стороны задержанного (Владимира Воронцова), [с просьбой] сообщить об указанных фактах», — приводит текст заявление ведомства ТАСС.

Накануне депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн в своем Twitter, комментируя арест Воронцова, обвинил руководство МВД в «попытке заткнуть рот своему критику любым способом».

Слышал. Очень странная история. Со стороны выглядит так, будто руководство @mvd_official пытается заткнуть рот своему критику любым способом. Я испытывал подобное 20 лет назад на собственной шкуре: правда, министр был тогда другой. https://t.co/AV6fQYGNfM — Александр Хинштейн (@Khinshtein) May 8, 2020

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Тверской суд отправил «Омбудсмена полиции» в СИЗО до 6 июля. Его адвокат Сергей Бадамшин утверждает, что дело о вымогательстве, возбужденное против его клиента, является оговором. Сам Воронцов также называет свою вину местью руководства МВД за отстаивание прав рядовых полицейских.