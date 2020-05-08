Суд отправил "Омбудсмена полиции" в СИЗО до 6 июля. Защита настаивает на оговоре

Экс-сотрудник МВД Владимир Воронцов, ведущий в социальных сетях сообщество «Омбудсмен полиции», по решению Тверского суда Москвы арестован до 6 апреля.

«В отношении Воронцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит «Интерфакс» слова представителя суда. Его обвиняют в вымогательстве денежных средств в крупном размере.

По словам адвоката Воронцова Сергея Бадамшина, его подзащитного оговорили. Защита намерена обжаловать решение об аресте. Сам активист свою вину отрицает.

Ранее, как писал Sobesednik.ru, в МВД опровергли данные «Московского Комсомольца», который сообщил, что сотрудники ведомства отказались конвоировать обвиняемого в суд, после чего эту задачу передали 2-му опрполку МВД Москвы. При задержании ему полностью выпилили дверь, а один из силовиков забрался по веревке в окно его квартиры.