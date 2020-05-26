Илья Азар намерен выйти на пикет в поддержку создателя "Омбудсмена полиции"

В Москве задержан участник одиночного пикета в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Задержанного зовут Виктор Немытов, пишет «МБХ медиа».

Активиста с плакатом «Свободу Владимиру Воронцову» задержали около здания МВД на улице Петровке. Позже его доставили в ОВД по Тверскому району.

Журналист Илья Азара заявил, что намерен в 17:00 выйти к Петровке с пикетом в поддержку Владимира Воронцова и Виктора Немытова.

Напомним, против Владимира Воронцова возбуждены уголовные дела по статьям о вымогательстве и изготовлении порнографии.