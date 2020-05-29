МВД: Указ Собянина отменяет право граждан на свободу собраний в любой форме

Московский главк МВД выпустил заявление, в котором говорится о незаконности публичных акций любого рода во время действия режима повышенной готовности, объявленного мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«В соответствии с Указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 года № 12-УМ (с изменениями и дополнениями) проведение любых публичных мероприятий на территории Москвы запрещено. В связи с этим ГУ МВД России по г. Москве предупреждает, что проведение таких акций незаконно», — говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Ранее суд арестовал на 15 суток специального корреспондента «Новой газеты», муниципального депутата Илью Азара, вышедшего на одиночный пикет у здания ГУ МВД в поддержку находящегося под арестом «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Затем туда в поддержку уже Азара пришли журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, а также главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Их также задержали. После этого при тех же обстоятельствах были задержаны журналист «Дождя» Михаил Фишман, журналист «Таких Дел» Анастасия Лотарева, журналист Russia Today Илья Васюнин, писательница Алиса Ганиева и журналистка Виктория Ивлева. В Санкт-Петербурге задержали семь активистов движения «Весна».

Комментируя заявление МВД, Смирнов написал в своем Twitter: «Московская полиция призвала горожан участвовать в акциях протеста!» Не согласна с мнением силового ведомства и Фельгенгауэр: «Ага! Стройки разрешены, а одиночный пикет — под запретом? Прикрывать указом мэра нарушение Конституции совсем тупо, ребят. Просто позорище!»

Ранее о незаконности задержания журналистов заявили главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Также освободить их призвали в ОБСЕ и комиссар Совета Европы по правам человека.

Солидарность с журналистами выразила также редакция «Собеседника»: