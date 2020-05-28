ОБСЕ, глава союза журналистов и Венедиктов: задержание журналистов у МВД незаконно

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что уверен в «абсолютной» незаконности задержания журналистов своей радиостанции Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева.

«Нет никаких нарушений и запретов на проведение одиночных пикетов даже в ситуации, в которой введены временные ограничения. Я рассматриваю эти задержания как попытку запугать журналистов, вышедших в поддержку своего коллеги из "Новый газеты" Ильи Азара», — написал он в своем Telegram-канале. Ранее о незаконности своего ареста заявлял и сам Азар.

На моем плакате (который я успела развернуть секунды на три) было написано «одиночный пикет - не преступление»! И я не понимаю, почему я провела столько часов в отделении. Я не нарушала закон. Свободу всем, кого осудили и задержали за одиночные пикеты! — Tania Felgengauer (@t_felg) May 28, 2020

С такой позицией солидарен и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, сославшийся на мнение юристов из президентского Совета по правам человека, передает «Интерфакс». Он отмечает, что в России не действует режим ЧС, «когда действуют совершенно другие правила», а сейчас режим «не очень понятно, какой». «Объявлен масочный режим. Ну, вот они стоят там в масках, между прочим», — обращает внимание он. Также Соловьев потребовал провести проверку этих задержаний.

Официальный представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в своем Twitter потребовал «незамедлительно» отпустить на свободу задержанных на акции протеста журналистов.

Как сообщал Sobesednik.ru, Фельгенгауэр, Плющев, а также главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов были отпущены из отделений полиции после составления протоколов. Причем правоохранители не сумели самостоятельно с первого раза правильно составить протокол на Смирнова, поэтому после его комментариев были вынуждены переписать его.

Вот это, вообще лучшее, конечно. Какие там суды, протоколы, оформление. Человека задержали незаконно. Его начальник позвонил начальнику в мэрию, а тот сообщил, что всё сделает без шума и пыли по заранее утвержденному плану. Сейчас отпустит. 17 оштрафует в суде.

Верховенство права pic.twitter.com/sCB6p7WIpF — Alexey Navalny (@navalny) May 28, 2020

Дополнение. В своем Twitter в защиту журналистов также выступила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович: «COVID-19 не должен использоваться как предлог для подавления свободы выражения мнений. Призываю власти России незамедлительно их освободить», — пишет она.