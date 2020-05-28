"Пикетировать или рассказывать об этом": В "Новой" выступили в защиту Азара

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов считает, что арест специального корреспондента издания Ильи Азара является «объявлением войны» журналистам.

По его мнению, проводя аресты власти хотят «открыто демонтировать остатки гражданского общества», что делит журналистов на две категории, на тех, «кто пойдет пикетировать Петровку, 38, ожидая арестов, и тех, кто продолжит рассказывать вам о том, что происходит»: «Арестовав журналиста Азара, власти выводят журналистов на улицу: колонками тут не отделаешься».

«Аргумент тут, судя по всему, состоял в том, что и так сойдет, люди и без того запуганы, а уж арест Азара всех точно оставит дома. Кто же захочет оказаться в спецприемнике во время эпидемии?» — поясняет Мартынов

Напомним, что журналист Илья Азар был задержан ранее во время одиночного пикета здания ГУ МВД по Москве в защиту «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова, которого обвиняют в мошенничестве. Позднее Азара арестовали на 15 суток за нарушение условий проведения массовых акций. После этого с пикетами в защиту самого Азара вышли главред «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Как сообщает в своем Twitter Смирнов, указание об их задержании было отдано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Похоже, что и выражение мнений, отличающихся от "озвученных официально", скоро станет незаконным», — пишет Мартынов, отмечая, что подобные действия со стороны властей демонстрируют то, «насколько жалким является нынешний авторитаризм». Он также указывает на то, что, проводя аресты журналистов, власти подвергают опасности их жизни, так как в местах лишения свободы не созданы условия по соблюдению ограничений для борьбы с коронавирусом.

«Если в какой-то момент арестуют нас всех, пожалуйста, не молчите об этом», — завершает журналист.

С защитой Азара также выступили его коллеги, муниципальные депутаты района Хамовники, пишет «Медуза». «Мы считаем этот арест незаконным: проведение одиночных пикетов не требует согласования с властями. Илья не нарушил никаких законов, находился на пикете в маске и перчатках, не подвергал риску здоровье прохожих», — говорится в их сообщении. Они также уверены, что решение арестовать его является политическим.