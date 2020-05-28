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Журналистов Фельгенгауэр, Плющева и Сергея Смирнова задержали возле здания МВД

Политика
16:08, 28 мая 2020

Журналистов Фельгенгауэр, Плющева и Сергея Смирнова задержали возле здания МВД
Фото: Twitter Сергея Смирнова
Фото: Twitter Сергея Смирнова

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналисты радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев задержаны возле здания Главного управления МВД по Москве по адресу Петровка, 38. Об этом сообщают в Twitter сам Смирнов, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков и Telegram-канал «Апология протеста».

По данным правозащитной организации, журналисты пришли туда для проведения пикета в поддержку арестованного на 15 суток специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, который ранее провел там же одиночный пикет в поддержку «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова и права граждан на протест.

Как писал Sobesednik.ru, Азар был осужден по статье 20.2 КоАП РФ о повторном нарушении правил проведения митинга, хотя сам уверен в своей невиновности и отсутствии состава преступлений как такового.

Теги: #Москва

Рубрика: Политика

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Илья Азар // Скриншот из YouTube-канала RTVi

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