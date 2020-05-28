Вышедших в поддержку Азара задерживают в Москве и Петербурге

Журналистам «Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр и Александру Плющеву предъявили обвинения в нарушении режима самоизоляции и нарушении правил проведения пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Об этом «Интерфаксу» сообщили их адвокаты Анри Цискаришвили и Федор Сирош.

В своем Twitter Сергей Смирнов также пишет, что сотрудники полиции неправильно составили протокол о его задержании и он вынудил их переписывать его. Он, как и Плющев с Фельгенгауэр, был отпущен из отделения МВД. При этом «Медуза» отмечает, что на значках сотрудников полиции, проводивших задержание журналистов одинаковые номера (010474 МКВ), что не соответствует требованиям закона о полиции.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru, Фельгенгауэр и Плющева вместе с главным редактором «Медиазоны» Сергеем Смирновым задержали возле здания ГУ МВД РФ по Москве во время одиночных пикетов в защиту журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, которого арестовали на 15 суток.

Известно, что в ходе акции были задержаны также журналисты «Дождя» Михаил Фишман, «Таких Дел» Анастасия Лотарева, Russia Today Илья Васюнин, а также писательница Алиса Ганиева и журналистка Виктория Ивлева.

Как пишет «Новая газета», в Санкт-Петербурге также задержали семь человек, вышедших пикетировать в поддержку Азара. Среди них пресс-секретарь движения «Весна», а также активисты Илья Любимов и Анастасия Чавдарова.