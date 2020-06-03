Артемий Лебедев заявил, что RT грубо обманул его и призвал не голосовать вовсе

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев выступил с опровержением ролика телеканала RT, который вставил его призыв проголосовать за поправки в Конституцию в свой агитационный ролик.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Лебедев принял участие в съемках видеоролика, призывающего проголосовать за поправки в Конституцию, хотя до того крайне нелицеприятно отзывался о некоторых из них и уверял, что на сами поправки «[наплевать] абсолютно всем».

У себя в Telegram Лебедев пояснил, что действительно согласился поучаствовать в этой инициативе, однако это, по его словам, произошло до того как туда была внесена инициатива Валентины Терешковой обнулить президентские сроки Владимира Путина в связи с внесением поправок. Он подчеркнул, что ему не нравится не сама ее суть, а именно формулировка и то, что она теперь будет записана в Основном законе: «Подобная формулировка просто не имеет права быть написанной в конституции. Я не против, чтобы Путин был царем до тех пор, пока не превратится в мумию. Но я совершенно точно против того, чтобы это было прописано в конституции».

Кроме того, он заявил, что действия сотрудников государственного телеканала RT («Раша тудей») являются «грубым» обманом: «В принципе, я всегда против любых выборов. Но в данном случае — я не просто сам не пойду, но и всем остальным активно не советую».

Также он уточнил, что «данное мнение перевешивает все остальные мнения», высказанные им ранее, причем противоречий между ними он не видит.

Отметим, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил безопасность голосования за поправки с точки зрения эпидемии, так как к 1 июля ситуация заметно улучшится, а на участках будут приняты необходимые меры предосторожности, передает РБК. До этого он говорил, что не ожидает снижения явки в связи с пандемией.