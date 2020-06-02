Песков не считает, что "остатки эпидемиологической ситуации" скажутся на явке

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, руководство страны не считает, что на явку на всенародное волеизъявление граждан скажется эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

«С большой долей уверенности можно предположить, что через несколько недель ... мы надеемся на то, что ситуация существенно улучшится. Поэтому мы не думаем, что вот эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке», — приводит его слова «КоммерсантЪ». При этом Песков также сослался на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая накануне заявила о необходимости четырехнедельного карантина.

Кроме того, пресс-секретарь главы государства отметил, что дата была выбрана не президентом, а рабочей группой по коронавирусу, а Владимир Путин её только утвердил: «Решение было принято, дата была назначена только вчера. Она была предложена членами рабочей группы и была назначена президентом».

Накануне Попова также не считает, что голосование по поправкам негативно повлияет на пандемию.

Напомним, накануне было объявлено, что плебисцит пройдет 1 июля. Этот день также будет объявлен выходным.