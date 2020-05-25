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Глава "Левада" Лев Гудков: Падение рейтинга Путина не может скрыть даже ВЦИОМ

Политика
18:23, 25 мая 2020

Global Look Press
Global Look Press

Между российскими властями и агентством Bloomberg разгорелся нешуточный спор из-за рейтингов доверия Путину по версии ВЦИОМ.

Агентство опубликовало рейтинг с открытым вопросом (когда респондентов просто просят назвать несколько политиков, которым они доверяют), взятый непосредственно с сайта российской социологической службы. По нему выходит, что Путину доверяют 27%. Посольство России в США возмутилось столь низким показателем и начало апеллировать к рейтингу с закрытым вопросом (когда респондентов в лоб спрашивают про доверие Путину) – при этой схеме рейтинг президента остается на уровне 67,9%.

Bloomberg обвинили в дезинформации и потребовали извинений.

– Тут больше демагогии, чем смысла, – прокомментировал конфликт глава «Левада-Центра» Лев Гудков, которого мы привлекли в качестве «арбитра». – Закрытый и открытый вопросы просто измеряют разное отношение к тому или иному политику. Закрытый – прямой и лобовой – вопрос обозначает ситуацию, близкую к электоральному поведению. С учетом административного давления, контекста, принуждения и прочего. А открытый вопрос означает фиксацию ядра граждан, наиболее симпатизирующих Путину.

– Разлет более, чем в 40%, из-за изменения формулировки вопроса – это нормально?

– Да, это совершенно нормально.

– А какой из вариантов опроса ближе к действительности?

– И тот, и другой – правильные, просто нужно понимать, что они значат.

Bloomberg взял открытый вариант, они ничего не придумали, это информация с сайта ВЦИОМ. И они показали, как размывается ядро базового электората. Попытка это оспорить, приводя результаты опроса, сделанного по другой методике – скорее демагогия, чем понимание. Во всяком случае, с профессиональной точки зрения это выглядит нелепо и смешно.

–  Bloomberg должен последовать требованиям российского посольства и извиниться?

– Нет конечно. Им следует пропустить это мимо ушей. Полагаю, они так и поступят. Факт снижения популярности Путина налицо, и даже ВЦИОМ со всем своим обслуживанием Кремля не может исказить эти данные.

– Кстати, согласно вашему исследованию по открытой методике, рейтинг Путина почти такой же, даже чуть выше – 28%.

– Да, у нас – 28-29%, и разница здесь в пределах статистической погрешности. При прямом вопросе у нас – 59%. Надо смотреть на тренд, а тренд виден независимо от того, кто проводит исследование – кремлевские службы или независимые.

Теги: #Путин

Рубрика: Политика

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