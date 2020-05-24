"Глупость или ангажированность": глава ВЦИОМ – о рейтинге Путина и статье Bloomberg

Руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что интерпретация Bloomberg данных соцопросов относительно рейтинга доверия Владимиру Путину является результатом либо ангажированности журналистов агентства, либо их глупости.

«У нас есть сайт. Туда заходят сотни тысяч человек, кто-то что-то по этому поводу пишет, кто-то пишет правильно, кто-то — неправильно. Bloomberg даже опубликовал снимки с нашего сайта, а то что интерпретировали данные совершенно неверно, то это только демонстрирует их глупость или ангажированность», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что ранее на публикацию обратили внимание в российском посольстве в США. Там потребовали исправить заметку, в которой говорится, что уровень доверия президенту РФ Владимиру Путину составил в апреле всего 27%. Там уверены, что реальный рейтинг главы государства составляет 67,9%.

При этом в своей публикации Bloomberg также ссылается на данные ВЦИОМ. Дело в том, что организация параллельно проводит два вида опросов: открытые и закрытые, то есть когда людям задают вопрос о доверии перечисленным политикам и когда их просят самих назвать имена политиков, которым они доверяют. Оба опроса на сайте ВЦИОМ идут под заголовком «Доверие политикам». Как следует из реакции представителей МИД РФ, они считают возможным оценивать «рейтинг доверия» президенту лишь на основании закрытого опроса (когда спрашивают о доверии Владимиру Путину), а Bloomberg назвал «рейтингом доверия» результаты открытого опроса (когда у респондентов спрашивают «Кому из политиков Вы доверяете?»)