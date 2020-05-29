ЦИК: голосование по поправкам будет проходить несколько дней на открытом воздухе

Рекомендации по проведению голосования по поправкам к Конституции, опубликованные накануне, действительно исходят от Центризбиркома. Об этом «Интерфаксу» заявила секретарь ведомства Майя Гришина.

Она подтвердила, что из разработанных ЦИК и Роспотребнадзором норм процедуры голосования следует необходимость проводить его на протяжении нескольких дней и на открытом воздухе. Возможными вариантами станет голосование на верандах, под тентами или навесами. Там также не должно быть шторок на кабинках.

Гришина пояснила, что эти нормы «не регулируют процесс голосования» и носят рекомендательный характер. Они якобы предназначены для обеспечения безопасности граждан.

Напомним, что дата голосования ещё не объявлена, однако избиркомы уже могут расходовать средства на подготовку к нему.