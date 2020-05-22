Путин не стал дожидаться голосования – его закон ссылается на непринятые поправки

В законопроекте о воспитании патриотизма в школах, который накануне в Госдуму внес президент РФ Владимир Путин, используется отсылка к новой статье Конституции. Напомним, что поправки в Конституцию формально вступят в силу лишь после их одобрения гражданами в ходе всенародного волеизъявления. Владимир Путин неоднократно обещал, что если народ не поддержит внесенные им поправки, они не будут приняты.

В своем Twitter журналист «Эха Москвы» Максим Курников обратил внимание на то, что предложенный президентом законопроект содержит отсылку на статью 67.1 Конституции РФ, однако эта статья отсутствует в текущей редакции Основного закона.

Ранее Sobesednik.ru писал, что ЦИК разморозил средства, предназначенные на организацию голосования по поправкам. Его дата официально не называлась, однако источники ряда СМИ сообщали, что оно может пройти 24 июня совместно с парадом в честь Дня Победы, который также пришлось перенести на неопределенный срок из-за коронавируса.