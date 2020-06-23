"Позор": Манукян отругал Бузову за пост о поправках

Соцсети звезд продолжают пополняться постами, в которых они призывают своих подписчиков принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Многие из этих знаменитостей раньше вообще не высказывались на тему политики, а тут вдруг якобы осознали, что в стороне оставаться безответственно. В искренность таких артистов многие не верят и считают, что делают они это исключительно ради заработка. По сети гуляет примерный ценник: от 1 млн. рублей за пост в Instagram.

Вся эта ситуация сильно возмущает и эксперта комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадима Манукяна.

Фото: Вадим Манукян // Instagram

– Вот читаю, кто предлагает нам голосовать за поправки, – говорит Вадим в интервью корреспонденту Sobesednik.ru. – Лео Бокерия – понимаю. Заслуженный человек, прекрасный врач. Василий Лановой – прекрасный артист. Игнат Артеменко – ветеран войны. Здесь все органично. Мощные личности с большим авторитетом. Но смотрим дальше – Ольга Бузова…

Где Бузова, а где поправки?! Она что, стала моральным авторитетом страны? Нет! И никогда им не станет! В общем – мимо.

Идем дальше – Анфиса Чехова. Это она своей передачей «про клубничку», что ли, авторитет заработала? В общем, это тоже не в актив. Поехали дальше – Эвелина Бледанс. Помню, развлекала в «Маски-шоу» народ. Большая заслуга? И здесь не вижу эффекта. В нашей стране достаточно по-настоящему авторитетных людей, которым можно доверить это важное дело, а участие в этой теме Бузовой, Чеховой и Бледанс скорее приведет к обратному результату. Такая реклама только позорит нашу Конституцию!

Манукян считает, что если этим звездам действительно заплатили немалые суммы за рекламу поправок, то эти деньги были выброшены на ветер.

– Я считаю, что никому вообще не нужно платить за посты о поправках, а тем более инстаграмщицам, – продолжает эксперт. – Если есть желание их рекламировать, это должно быть добровольно и бесплатно.