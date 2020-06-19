"Это ужасно": Садальский отказался рекламировать поправки даже за 1 млн долларов

Вот уже несколько дней разъяснения звезд о том, как важно проголосовать за поправки в Конституцию, льются в соцсетях рекой. Причем все они написаны как под копирку. Агитпосты на страницах Евгения Плющенко, Ольги Бузовой, Ксении Бородиной и многих других знаменитостей бьют все рекорды по числу антилайков и хейта: пользователи открыто обвиняют звезд в продажности.

– Это не интеллигентная позиция, ведь интеллигент – это чисто русское понятие, это приоритет совести над разумом, – рассуждает актер, блогер Станислав Садальский. – Разум подсказывает: проголосуй, и ты получишь заслуженного артиста, как Слава Манучаров, который агитировал за Путина. Я могу понять Машкова – он за театр, его заставляют говорить (призывать прийти 1 июля на участок. – Прим. Sobesednik.ru), чтобы театр существовал. А других… Такой ненависти, как под постом Плющенко, я не припомню за всю свою жизнь.

– А если бы вам предложили прорекламировать голосование, согласились бы?

– Наверное, нет. Дали бы 50 000 долларов – я бы наступил себе на горло, человек слаб, но… все-таки я бы подумал.

Помню, спрашиваю Римму Маркову: «Вон там предлагают рекламировать таблетки от алкоголизма за 500 долларов». Она мне: «Что я – дура, что ли? Все подумают, что я алкоголичка». «А за 5 000 долларов?» – не унимаюсь я. – «Пойду! Плевать, что подумают».

Богатых людей не понимаю. Зачем они это делают? Это некрасиво и ужасно.

– Вы причисляете себя к бедным или к богатым?

– Актер не имеет права жаловаться. Помню, та же самая Маркова пришла к Носовой (Тамара Макаровна жила в чудовищной нищите), принесла ей коробку конфет. Так Носова ей швырнула эту коробку в лицо! Я к тому, что если артист жалуется, то он не артист, он – бездарь.

В этот момент Садальский, минуту подумав, принял окончательное решение относительно того, согласился бы он рекламировать поправки за энную сумму.

– Сейчас я подумал… Я бы не согласился на рекламу поправок за 50 000 долларов. Я потеряю гораздо больше.

– А если миллион долларов?

– Не пошел бы и за миллион. Миллион долларов – это так звучит. Я его никогда не видел. Что миллион, что миллиард.