"Наша цель – великая единая Россия": как Машков с государством подружился

Пятнадцать лет назад Владимир Машков сыграл Абрама Шварца в фильме «Папа». Про главные качества героя он сказал: «Это переменчивость его чувств. Его мысли скачут как зайцы». В отличие от Абрама, Машков давно понял, с кем должны быть его мысли. С президентом Путиным.

«Хочешь в это играть – принимай эти правила»

«Я жил с фигой в кармане» – так сказал однажды Машков о своей жизни в 1980-х. Возможно, и сегодня в его карманах можно найти ту самую фигу. Но налицо – блестящие результаты от его общения с представителями власти. Сегодня он руководит Театром Олега Табакова, который когда-то и выучил Машкова.

Помнится, Олег Павлович говорил о своих отношениях с властью: «Я могу кого-то любить или нет, но за моей спиной – коллектив, приходится иногда делать вид, что эта власть мне нравится». Табаков дружил со многими чиновниками. Но никогда не был замечен в агитации.

Владимир Машков в этом плане превзошел своего учителя. Недавно записал видеоролик о поправках в Конституцию.

«Наша страна – это не просто территория, это большая семья с вековыми традициями и уникальной культурой. Я хочу, чтобы границы нашей Родины были нерушимы. И чтобы ни у кого не было возможности забрать себе часть этой территории, переписать нашу историю. Поправки в Конституцию гарантируют защиту суверенитета России», – говорит Машков. И совсем не упоминает о других поправках, которые возмущают общество.

Всегда говорил правду в лицо. А потом... Видимо, понял, что это порой невыгодно.

– Володя в молодости не был замечен в каких-то политических играх. Даже не помню, чтобы он высказывался на эту тему, – рассказывает нам однокурсница Владимира по Школе-студии МХАТ. – Да, он был по характеру очень горячим. Всегда говорил правду в лицо, за это многие его боялись. А потом... Видимо, понял, что это порой невыгодно. Сегодня, чтобы выжить, многим приходится приспосабливаться.

В свое время Машков стал доверенным лицом президента Путина. А потом и мэра Москвы Сергея Собянина. Наверное, случайность, но все это произошло в 2018 году, когда Машкова назначили художественным руководителем Театра Олега Табакова.

– Не я толкнул себя. Предложили – и согласился с удовольствием. Верю в этих людей, – комментировал тогда Машков свою веру в Путина и Собянина.

Когда-то Владимира Машкова кинокритики называли русским Робертом Де Ниро. Но тот не так давно публично сказал своему президенту Дональду Трампу: «Фак». Наш Машков любит президента и этого не скрывает. Стал бы он художественным руководителем театра, если бы не поддержал в свое время Путина и Собянина?

– Лично я думаю, что стал бы! – делится в разговоре с «Собеседником» телеведущий Владимир Познер. В его программе Машков дважды был гостем. – Он выдающийся актер и вполне может управлять театром. Не думаю, что власть дала ему театр в знак благодарности. И «Табакерка», и другие театры – государственные, так или иначе, они подчиняются государству, поэтому не могут игнорировать власть. Например, ставить пьесы, направленные против власти, он вряд ли сможет. Да и не думаю, что у Машкова есть желание ставить такого рода спектакли. Предполагаю, когда он стал доверенным лицом Путина, сделал это по своему желанию. У меня нет ощущения, что Владимир Машков – оппозиционер. Но есть правила игры. Хочешь в это играть – принимай эти правила. Видимо, он эти правила и принял.

Движение вверх!

В 2011 году Машков присоединился к созданному по инициативе Владимира Путина Общероссийскому народному фронту. В том же году на встрече с участием Путина Машков сказал: «Мне кажется, что в наших силах сделать так, чтобы нам завидовали. Завидовали, что мы живем в России. Россия мне дала все, и я должен своей стране. Это наш долг – сделать так, чтобы наши и дети, и внуки были счастливы в нашей стране. Это наш долг перед отцами и дедами, которые отдали жизни за то, чтобы мы сегодня жили в России. Мы можем это сделать все вместе. Мы должны это сделать! У нас есть великая история и великая культура. У нас есть силы и мысли. У нас есть вера и идеи. И у нас есть лидер! Наша цель – великая единая Россия. Вперед!»

Сам Владимир Машков в это время уже пытался прижиться в Америке, снимался в Голливуде. Известно, что купил себе дом в Лос-Анджелесе и периодически там отдыхает. Но с любовью к России. При этом однажды признался, что в Америке у него растет сын. А еще, говорят, у Владимира есть второе имя – Леон: его ему дала мама, которая имела итальянские корни.

– Я живу в государстве. Это моя Родина, я ее люблю. Здесь мои близкие, друзья. Я здесь родился, здесь и пригодился. Мне многое не нравится, многое нравится, – признавался Машков, когда понял, что в Голливуде не пригодился.

В 2011 году на встрече с президентом Путиным Владимир заявил: «Артисты собрались в политику – значит, денег будут просить на кино или театр. Просить не буду». Но в 2018 году, когда неожиданно для всех он стал руководителем театра, хоть денег публично и не просил, но высказался с подобострастным выражением лица: «Хочу поздравить всех с началом нашей совместной работы и пожелать вам, Владимир Владимирович, и нам всем движения вверх, к победе!» И получил деньги на ремонт Театра Табакова.

В этом же году Машков поддержал будущего губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва, возглавил его предвыборный штаб. И это не случайно: сам Владимир Львович в детстве жил в Новокузнецке. В 2018 году Машков стал членом Совета при президенте по культуре и искусству. Пока не замечено, чтобы актер на заседаниях совета высказывался критично о положении дел в этой сфере.

– Владимир Владимирович, спасибо за Год кино, который, мне кажется, прошел удивительно. Такие результаты, которые потрясли и нас самих... Спасибо за Год волонтеров и за предстоящий Год театра, – говорил Владимир Львович. Поблагодарил за полученный Новокузнецким театром государственный грант. И посоветовал обратить внимание на творческое воспитание детей. Есть ли польза от подобного участия в совете?!

«У людей есть некоторые опасения. Связаны они с тем, что в иностранной прессе, особенно рядом с пограничными территориями, проскакивают слова некоторых зарубежных политологов о том, что, пока Путин – президент, мы ничего не сможем сделать. Но после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется (прекрасная формулировка! – Авт.) «окно возможностей». Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова. Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то присматривается к Калининграду. В связи с этим, думаю, нужно закрепить в Конституции России запрет на отчуждение своих территорий, отдавать – нельзя. Даже вести переговоры по этому поводу нельзя – железобетонно» – это высказывание принадлежит Машкову.

Помнится, герой артиста в сериале «Ликвидация» Давид Гоцман произносит такую фразу: «Смачно приложился!»

Сподвижники

Владимир Машков не единственный, кто призывает голосовать за поправки в Конституцию. Например, пианист Денис Мацуев уверен, что эти поправки «смогут обеспечить бережную охрану и защиту нашего уникального культурного кода». Член партии «Единая Россия», артист Сергей Безруков выбрал другой ход, говорит о сохранении русского языка. «Русский язык – поддержка и опора. Вот почему так важна поправка в Конституцию», – с придыханием призывает прийти и проголосовать Сергей. Еще один любимец нашей власти – Олег Газманов вспомнил про Великую Отечественную войну: «Я голосую за те поправки, которые не дадут и шанса исказить нашу историю, попрать память наших героев...» Но никто из них не говорит о тех поправках, которые могут повлиять на свободу граждан нашей страны.

– Власть никуда не может уйти, а художник может, – рассуждает о взаимоотношениях творческих людей с властью артист Виктор Сухоруков. – Если что-то не устраивает, надел сумку на плечо и пошел туда, где нет власти. Только вот нет такого места.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2020 под заголовком «Машков "смачно приложился"».