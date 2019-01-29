Владимир Машков: Восстановить "Матросскую Тишину" – мой долг

В Театре Олега Табакова, а в народе просто в «Табакерке» – премьера. Премьера старого, как ни странно это звучит, спектакля по пьесе Александра Галича «Матросская Тишина».

В 1950-х постановка именно по этому произведению была одной из первых в репертуаре новаторского в те времена театра «Современник». Но тогда из-за цензуры спектакль сняли, пьесу на долгие годы положили на полку. Имя диссидента Галича, да еще и сюжет о жизни еврея советской номенклатуре был конечно же неприятен. Само название – «Матросская Тишина», так называется московский следственный изолятор, чего стоит. А Галич в пьесе как бы сравнивает эту тюрьму со всей нашей страной.

В 1990-м Олег Табаков поставил спектакль в своем театре-студии с начинающими артистами Владимиром Машковым, Сергеем Безруковым, Евгением Мироновым... Тогда театрального зрителя удивило, как молодой Машков сыграл старика Абрама Шварца. И вот спустя 29 лет спектакль снова на сцене «Табакерки», который в прошлом году возглавил уже сам Владимир Львович. И он снова сыграл эту роль.

– Когда мне было 23 года и мы начинали с Олегом Павловичем репетировать еще в Школе-студии МХАТ, для меня многие вещи были непостижимы, – рассказал «Собеседнику» Владимир Машков. – А сейчас видите, как философ сказал, что некоторые знания умножают печали. Вот некоторые знания мои умножили печали, но оставили самое главное: радость, счастье жизни, потому что этот спектакль про бесконечную жизнь. Восстановить спектакль «Матросская Тишина» – мой долг. Пока шли репетиции, я ждал своего первого выхода с громадным волнением, кажется, еще более сильным, чем когда был начинающим актером «Табакерки». Я отношусь к этой постановке как к источнику неиссякаемой энергии Театра Табакова. Олег Павлович заложил в спектакль свой собственный свет, свой оптимизм, свои сомнения и свой «атом солнца», и для меня очень важно его сохранить.

Несмотря на то, что пьеса написана в далеком 1958-м, она и сегодня остается актуальной. Тема предательства ради места под солнцем, подстройки под людей из власти... В «Матросской Тишине» просматривается ирония по отношению ко всему этому. «Мы крутились и комбинировали, крутились и комбинировали, а потом я сказал: хватит!.. Кого мы обманываем? Самих себя!» – говорит герой Владимира Машкова (кстати, члена партии «Единая Россия») Абрам Шварц. И звучит это особенно современно.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №03-2019 под заголовком «Владимир Машков: Восстановить "Матросскую Тишину" – мой долг».