Собчак сняла пародию на скандальный ролик Плющенко и Рудковской про поправки

Ксения Собчак прокомментировала участие семьи «Рудковская-Плющенко» в агитационной кампании по поправкам в Конституцию и сняла свою пародийную версию их ролика.

Напомним, что в оригинале Яна Рудковская рассказывает, что такое Конституция, сыну Саше, которого ласково называют Гном Гномычем. В пародийном ролике Ксения Анатольевна проводит урок географии «малышу», роль которого выполняет садовый гномик.

Ксения Собчак ищет на глобусе Россию, но находит Монако. «Но Монако, малыш, для нас тоже родная земля. Ведь здесь живут люди, которые пишут нам поправки», – рассказывает журналистка елейным голосом.

«А вот, милый, Марианская впадина. Марианская впадина славится тем, что в ней самое глубокое дно. Именно здесь живет Яна Рудковская», – дает почву для нового скандала Ксения Собчак.

Продолжая лекторий, ведущая спрашивает у невидимого малыша, на каком континенте находится Россия. «Правильно, на Евразии. Правильно, всегда говорить "на", а не в», – стебется дальше Ксения.

Звучат в ее рассказе и не менее яркие шутки о том, что «в Швейцарии хранится наш государственный бюджет и пенсионный фонд», что Россию уважают во всем мире, «потому что с нами бог, но это пока не точно».

«Наш выбор – будущее наших гномов», – резюмирует Ксения Собчак.

Напомним, что черная кошка пробежала между Ксенией Собчак и Яной Рудковской, которые были подругами, совсем недавно. Вражда обострилась после шоу «Comment out», в ходе которого в качестве наказания за невыполненное задание Собчак позвонила Рудковской и спросила, как поступит Яна, если в России легализуют проституцию: будет самозанятой или ИП.