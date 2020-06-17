Какой позор! Собчак прилюдно назвала Рудковскую проституткой

Скандальная телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее приятельские отношения с женой Евгения Плющенко испорчены навсегда.

На днях Ксения приняла участие в юмористическом Youtube-шоу Comment Out (канал «Чикен Карри»). Чтобы выполнить одно из провокационных заданий, Собчак пришлось позвонить Яне Рудковской с оскорбительным для той вопросом.

– Яна, привет! Я сейчас на «Эхо Москвы», – притворяясь, сказала подруге Собчак (по правилам шоу, герой не должен знать о розыгрыше, так что все было на полном серьезе). – Обсуждаем тему, сейчас я подключу тебя к эфиру! Добрый день, – якобы обратилась к слушателям Ксения. При этом Яна продолжала оставаться на связи. – К нашему эфиру присоединилась Яна Рудковская. Сегодня в эфире «Эхо Москвы» мы с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым и со слушателями обсуждаем тему «Легализация проституции в России». Яна, мы хотели у тебя узнать: если ее (проституцию. – Прим. Sobesednik.ru) легализуют, ты будешь работать как самозанятая или по ИП?

По сути Ксения Собчак прилюдно назвала ничего не подозревающую Рудковскую девушкой легкого поведения, предложив ей выбрать из двух вариантов, ни один из которых не предполагал отказа от «будущей работы на панели». До того, как набрать номер Яны, Собчак предположила, что Яна просто пошлет ее после такого вопроса на три буквы. Но Рудковская поступила еще жестче: она просто бросила трубку, раздались гудки.

– Ну вот, испортила отношения, – с досадой проговорила Собчак. – Я даже покраснела. Впервые в жизни, – призналась Ксения.

Кстати, прошлась телеведущая не только по Рудковской, но и по Тине Канделаки. «Не понимаю, почему человек, который весит 70 кг, постоянно рекламирует спорт?» – удивилась Ксения, намекнув на большой вес Канделаки. При этом Собчак отметила, что сама весит 59 кг, и похвасталась, погладив свой живот, что у нее «даже есть кубики».

Лена Горячева.