"Сама дура": ссоры Канделаки и Собчак превратились в сериал

В сети, где во время карантина разгораются словесные баталии Ксении Собчак и Тины Канделаки, светские львицы снова сцепились друг с другом.

Новый виток конфликта Канделаки и Собчак начался неделю назад после того, как 44-летняя Тина выложила у себя в Инстаграме отфотошопленное фото. Собчак сочла, что Канделаки уменьшила свой живот на экране с помощью компьютерной программы. Мол, даже деревья в кадре возле фейкового пресса телеведущей вогнуты. И добавила, что после такого поостереглась бы прислушиваться к фитнес-советам, которые раздает Тина.

Канделаки тут же метнула в сторону Собчак стрелу сарказма, назвав ее «единственной теледивой, протыкающей дно рейтингов». Но на этом скандал не окончился.

Спустя пару дней Собчак ехидно высказалась по поводу безумных инста-челенджей, которые заполонили Интернет. В частности, упомянула Настю Ивлееву и Ольгу Бузову: те в прямом эфире отрезали себе волосы, обливались майонезом и купались в лапше.

«Я прям иногда развидеть хочу то, что происходит с некоторыми гражданами на карантине. Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью, наряжаются, чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками... – возмутилась Собчак. – С опаской открываю ленту, потому как такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире. Непонятно уже, что хуже – сам вирус или его последствия для неокрепшей людской психики».

Канделаки поспешила встать на защиту блогеров и посоветовала Ксении быть проще, ведь та сама еще недавно шокировала публику, катаясь во время свадьбы в катафалке.

«Тинатин готова поддержать любую глупость, если окажется, что я эту глупость не поддерживаю, – вспылила Собчак. – И все бы ничего, но поддерживать глупость глупостью – это особый гуманизм. Впрочем, кто на что горазд. Кто-то наполняет вермишелью ванну, а у кого-то вермишель в голове».

А теперь темой спора Собчак и Канделаки стал поступок Ивана Охлобыстина, который посетил церковь на Пасху.

Ксения разнесла участие актера в тайной службе «для избранных» в пух и прах, возмутившись тем, что для Охлобыстина закон (имеются в виду официальные рекомендации по соблюдению режима самоизоляции до 30 апреля. – Прим. Sobesednik.ru) не писан.

Канделаки и тут мгновенно отреагировала на комментарий Собчак.

«Люблю, когда нищие совестью люди проявляются в светлый день, – написала Тина. – В телеграме разбежалось видео о «VIP-службе для VIP-господ». Это дети Охлобыстина, что ли, VIP-господа? Все люди, трепетно относящиеся к православию, понимают, что пасхальное богослужение — это святое. Так зачем хайпить на людях, решивших всё-таки собраться за закрытыми дверями для молитвы (а не для плотских утех, на секундочку). Это вам не шашлыки».

Судя по всему, конфликт Собчак и Канделаки вскоре будет продолжен. Как только они дождутся появления нового подходящего повода.