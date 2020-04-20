Невзоров о тайной пасхальной службе с Охлобыстиным: Это как тайком жрать бутерброд

Журналист Александр Невзоров оценил посещение Иваном Охлобыстиным с семьей закрытой пасхальной службы для избранных.

– Со стороны Облохастина (Ивана Охлобыстина. – Прим. Sobesednik.ru) это как тайком от своих друзей жрать под столом бутерброд. Это очень в его духе, – говорит журналист Александр Невзоров. – Понятно, что масса старушек и не старушек хотели бы оказаться на подобном мероприятии, и это дело верующих, для них это является достаточно сильным наркотиком, на который их подсадили. Но вот эта тенденция – много говорить о любви к ближним и человечеству, а потом жрать этот бутерброд, спрятавшись от них под столом, – как раз в духе таких ярких представителей религии и нормальная для них ситуация.

Александр Невзоров // Фото: Лидия Невзорова

Напомним, что о закрытой пасхальной службе для вип-прихожан в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках сообщил накануне телеграм-канала Baza. Среди «избранных» был замечен и актер Иван Охлобыстин с семьей. Хотя его дочь Анфиса недавно переболела коронавирусом.

Ночью в Москве, в Храме Софии Премудрости Божией прошла секретная пасхальная служба – только для избранных. Храм охраняли полицейские. Попасть на ночную вечеринку можно было только по спецпропускам. Среди гостей засветился Охлобыстин с семьёй. У него недавно дочь болела COVID-19 pic.twitter.com/ZeuKoaRswo — Независимый взгляд 💥 (@zgldz) April 19, 2020

В мэрии отказались комментировать тайную службу. В самом храме пояснили: на службе присутствовали лишь сотрудники храма с близкими. Однако корреспондентка заметила в храме 60 человек, а во дворе – машины представительского класса. Уже на улице журналистка попыталась снять Охлобыстина на смартфон, но актер атаковал ее и попытался вырвать из ее рук гаджет.

Сам факт закрытой службы «для своих» Невзоров также оценивает как вполне нормальную ситуацию для представителей РПЦ, но негативную и опасную для всех остальных в свете нынешней эпидемиологической обстановки.

– Церковь, как и любой другой шоубизнес, всегда имеет контрамарки, – говорит Невзоров. – Контрамарки для своих она всегда раздавала и будет раздавать. До тех пор, пока она несет ахинею про невозможность заразиться в храме, будут находится охотники воспользоваться этим, нарушить все мыслимые запреты и разнести эту заразу дальше. Зато когда будет так называемый пик, мы будем знать, кому обязаны разгулом болезни: тем самым людям, которые решили собраться в церквях.