World of РПЦ: Невзоров придумал онлайн-игру про церковь

Понятно, конечно, что РПЦ интересуют наши души, а не тела, подверженные заразе, но все же… Не странно ли это – праздновать Пасху 19 апреля, во время карантина и самоизоляции? Как Патриарх Кирилл будет освещать куличи, например? Ведь не тем же способом, что в свое время Чумак заряжал воду – через телевизор? И почему сегодня в Москве на Таганке, как ни в чем не бывало, устраивают крестные ходы?

У Александра Невзорова есть оригинальный совет, что нужно делать церкви – отныне и навсегда.

– Не надо вот этого абсурда! Давно пора уже перевести все эти религиозные спектакли в интернет, причем там совершенно не обязательно делать какие-то прямые живые трансляции. Можно воспользоваться великолепным опытом цифровых игр и просто нарисовать виртуальных персонажей. С ними же будет гораздо проще! Они не будут привлекаться за педофилию, не будут красть, не будут сбивать граждан на своих феррари и мерседесах в Москве и в других городах. Это будут значительно более комфортные персонажи, если они будут целиком нарисованы и будут существовать только в виртуальной реальности.

– А как же реальные верующие?

– А верующим же, в общем-то, все равно. И представьте, если вместо этого монастыря, который норовит в карантин ходить крестным ходом по улице, будет компьютерная игра под название, скажем, Покровский женский монастырь? Верующие смогут подбирать себе игуменью по возрасту, монашки смогут бегать и радостно грешить и каяться — любой верующий сможет в это играть! Сможет ощущать свою сопричастность к жизни монастыря, даже руководить им сможет.

Мои соображения продиктованы только заботой о верующих и об их благочестии. Они не будут нарушать общественный порядок, не будут организовывать опасные массовые скопления людей. Они не будут способствовать передаче инфекции. Все будут довольны.

Александр Невзоров // Фото: Instagram

– А Патриарх Кирилл тоже должен быть доволен?

– А у него будет генеральная лицензия на эти игры. И вместо того, чтобы городить церкви и семинарии, никому не нужные, он будет владеть платформой, откуда можно будет скачать игру. Он будет жить очень благочестивой жизнью! Ну если кому надо кулич, то его можно будет заказывать на AliExpress по льготе.

Главное при переводе РПЦ в онлайн то, что пасхальные мероприятия будут совершенно безопасны. А также исчезнет необходимость судиться из-за собственности, потому что РПЦ перестала бы захватывать институты, фабрики, заводы и частные дома.