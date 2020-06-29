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На пеньках и при Параде: как проходит самое длинное в истории России голосование

Политика
15:25, 29 июня 2020

На пеньках и при Параде: как проходит самое длинное в истории России голосование
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В четверг, 25 июня, в стране стартовало самое длинное в истории голосование. И нельзя сказать, что народ с энтузиазмом сразу кинулся на избирательные участки, тем более что некоторые из них меньше всего походили на место для всенародного волеизъявления.

Выборы в багажнике

Пока глава ЦИК Элла Памфилова возмущенно заявляла, что «никаких голосований на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет. И все голосование вне помещения проходит в присутствии наблюдателей», котики стремительно вытеснялись из интернета доказательствами обратного. 

Сначала в топе интернета оказался избирательный участок №838 во Владивостоке, расположившийся в багажнике внедорожника. Правда, потом его вытеснил участок в кузове «Газели» в неустановленной местности. Голосовали граждане не только на лавочках и вынесенных в чисто поле к шмелям письменных столах, но и на капотах автомобилей, на каких-то непонятных ящиках и даже на пеньках. Кажется, от дуба. 

Один из участков в Перми расположился на двух табуретках на обочине проселочной дороги. Но самое уютное волеизъявление прошло где-то в Краснодаре: в море зелени у подъезда, под пение бабушек и добродушное ворчание пьяненького мужичонки. Да, надо ли добавить, что среди всей этой милоты не обнаружилось ни малейших признаков наблюдения?

Нужно больше голосов!

В Москве волеизъявление народа стартовало уже почти традиционно с падения сервера электронного голосования. Точно так же, как в сентябре 2019 года на выборах в Мосгордуму. Система какое-то время не подавала никаких признаков жизни, а когда подала, обнаружилось, что ее использование никак не препятствует «бонусному» голосованию на избирательном участке. Журналист «Дождя» Павел Лобков и эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг смогли проголосовать дважды и честно озвучили этот факт. Сколько двойных голосовальщиков осталось и останется за кадром – неизвестно.

– На мой взгляд, такая возможность появилась потому, что председатель комиссии плохо знает инструкцию, – поделился с нами Василий. – Если бы я, допустим, передумал голосовать электронно, я должен был бы прийти на участок 1 июля. И у них там был бы список таких же передумавших. А с 25-го по 30-е никто не мог бы мне выдать бюллетень. Я не могу утверждать, что это было сделано специально для фальсификаций. Могу только констатировать факт, что возможность двойного голосования была.

По итогам дня на Павла Лобкова возбудили административку, а к Василию Вайсенбергу приходил участковый. 

Избиратели в неволе

Неспокойно было и в следственных изоляторах. Узник «Матросской Тишины», экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун сообщил, что у них в СИЗО всех заставили заполнять бюллетени и опускать их в переносные урны. «Несмотря на то, что общероссийский день голосования – 1 июля, – возмутился арестант. – Это происходило возле тюремных камер в коридоре, а не в административном корпусе СИЗО, как обычно». По словам Шестуна, сотрудники ФСИН были без масок, но требовали их наличия от заключенных. Никакими кабинками для голосования в СИЗО не озаботились.

«Предварительное голосование дает безграничные возможности для подтасовок результатов плебисцита, – резюмировал Шестун. – Наблюдателей, разумеется, нет. Показуха!»

Примерно то же самое происходило в «Бутырке», где находится обвиняемый по делу о нападении на офис «Единой России» аспирант МГУ Азат Мифтахов. Как сообщила его мама Гульнур Хусаинова, сотрудники СИЗО подходили к нему пять раз с требованием проголосовать и обещали «проблемы» в случае отказа. Но молодого человека запугать не получилось.

Обнулись и покарай

Накануне старта голосования активисты кампании «НЕТ!» вывесили на мосту напротив Кремля баннер «Обнулись», а напротив храма Христа Спасителя оставили надпись «Богородица, Путина покарай». В первый день голосования инициатор кампании мундеп Юлия Галямина вышла с одиночным пикетом к своему избирательному участку. С плакатом «Скажи НЕТ вечному Путину!»

– Я простояла около получаса, все было тихо, – рассказала Юлия. – Только председатель комиссии слезно просила: «Только не на территории!» Народу приходит очень мало. И все, кто проходил мимо меня, сказали, что идут голосовать против. Вообще, люди настроены очень решительно. Даже специально обученные молодые люди, которые всех агитируют за поправки, мне говорили, что будут голосовать наоборот.

Однако не все у противников голосования было так спокойно. Утром активист кампании Марина Литвинович сообщила о нападении на распространителей газеты «Скажи НЕТ», а днем в типографию, где она печатается, нагрянули силовики с обыском. «Силовые методы – последний аргумент!» – написала Литвинович.

Мы не быдло!

Впрочем, для покладистых волеизъявителей власти на местах заготовили другие аргументы: всевозможные лотереи, конкурсы и призы. Депутат Госдумы Валерий Рашкин даже направил депутатский запрос в Генпрокуратуру, ЦИК и Мосгоризбирком с требованием проверить законность одной из таких «раздач слонов» – собянинской программы «Миллион призов» для участников электронного голосования. Политик счел это попыткой подкупа избирателей. Однако реагировать на его запрос не поторопились.

– У них быстро не делается, хотя я указал, что это срочно, что у нас на носу 1 апреля, – рассказал нам Рашкин. – То есть, простите, 1 июля. Хотя это одно и то же.

По словам нашего собеседника, он отправил запрос, вполне осознавая, что это действие мало что поменяет.

– Я не жду особой реакции, – сказал он. – Я всегда преследую две цели. Первая – разбудить народ. Донести, в том числе и своими запросами, что мы не дураки и не быдло. Мы – граждане Российской Федерации. Но нас загнали в нищету. Особенно после коронавируса. И теперь пытаются купить копеечными лотерейными взятками. Второе – я обращаюсь к гражданам, которые работают в силовых структурах, чтобы хотя бы зашевелилась их профессиональная совесть. Что про белое нельзя говорить, что это черное. Что за подкуп на выборах есть уголовная ответственность. Чтобы они хоть как-то реагировали на происходящее. Но я прекрасно понимаю, что сегодня под Путиным, выстроившим авторитарный режим, все чиновники, все силовики, все суды и вся прокуратура. Тем более что поправками он усиливает свой авторитарный режим. Это уже диктаторский режим.

Происходящее на избирательных участках Валерий Рашкин назвал «недовыборами».

– Это не референдум, не соц-опрос, а черт-те что, – заявил он. – Так называемое голосование, где наблюдателей нет – кому выдали бюллетень и в каком количестве, никто проверять не будет. По указу выборов быть не может. Согласно нашему Избирательному кодексу, они могут быть только по закону – о выборах или о референдуме.

Лидеры мухлежа

В первый день голосования в движение «Голос» поступило 314 обращений, в 158 из которых обнаружились явные признаки нарушений. Пятерку лидеров по числу сообщений о возможных нарушениях составили:

  • Москва – 56
  • Московская область – 12
  • Санкт-Петербург – 7
  • Свердловская область – 7
  • Томская область – 6

Теги: #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Рубрика: Политика

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