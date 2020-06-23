Валерий Рашкин: Я пытаюсь разбудить народ. Мы не дураки и не быдло

Депутат ГД и первый секретарь МГК КПРФ Валерий Рашкин направил депутатский запрос на имя генпрокурора Игоря Краснова, а также председателя ЦИК Эллы Памфиловой и главы Мосгоризбиркома Юрия Ермолова. Он просит проверить законность проведения в Москве программы «Миллион призов» на платформе «Активный гражданин».

Валерий Рашкин

Программа обещает участникам электронного голосования по поправкам в Конституцию различные мелкие призы и скидки от торговых предприятий столицы. По мнению политика, это нарушает ч. 8 ст. 2 Закона о поправке к Конституции от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти, согласно которой участие гражданина в общероссийском голосовании является свободным и добровольным».

– Валерий Федорович, была уже какая-то реакция от тех ведомств, в которые вы обратились? С вами связывались?

– Еще рано, они так быстро никогда не реагируют. Пока дойдет, пока распишут и определят ответственных... У них быстро не делается, хотя я указал, что это срочно, что у нас на носу 1 апреля. То есть, простите, 1 июля. Хотя это одно и то же. Звонков пока не было, но я благодарю людей за отзывы. Пишут, что вопрос я поставил правильно и в точку. Хоть кто-то должен принимать на себя ответственность.

И я прекрасно понимаю, что президент и вся вертикаль – это одна власть и другой нет. Все: прокуратура, суды – и Конституционный в том числе, силовики и т.д. – все под одним лицом. В. В. Путиным. Ситуация получается тупиковая, но не обращаться тоже нельзя. Я хочу привлечь внимание и заставить как-то шевелиться силовые структуры, которые обязаны исполнительную власть поправлять. К сожалению, не поправляют.

– Ну а какой реакции вы от них ждете? ЦИК ведет одностороннюю агитацию, Собянин подыгрывает, как умеет, прокуратура делает вид, что так и должно быть.

– А я не жду реакции. Я всегда преследую две цели. Первая – разбудить народ, население. Понятно, что выборы народ мало интересуют – им бы на кусок хлеба заработать, они бедные совершенно. Но я пытаюсь разбудить, в том числе и своими запросами донести, что мы не дураки и не быдло. Мы – граждане Российской Федерации, нация с прекрасными традициями и культурой. Но нас загнали в нищету. Особенно после коронавируса. И вот этих нищих на поводке копеечных лотерейных взяток пытаются купить.

Второе – я обращаюсь к профессионально подготовленным структурам и гражданам, которые работают в силовых структурах, чтобы хотя бы зашевелилась их профессиональная совесть. Что про белое нельзя говорить, что это черное. Что за подкуп на выборах есть уголовная ответственность. Чтобы они хоть как-то реагировали на происходящее.

Но я прекрасно понимаю, что сегодня под Путиным, выстроившем авторитарный режим, все чиновники, все силовики, все суда и вся прокуратура. Тем более, что поправками он усиливает свой авторитарный режим. Это уже диктаторский режим. И все равно нужно будить и народ, и силовиков-профессионалов.

– А не может ли с этой лотереей повториться история, как на выборах губернатора Свердловской области в 2017-м? Там, если помните, тоже на некоторых участках были лотереи и прочие безобразия. А потом оказалось, что, хотя лотереи и немного повысили явку, результат Куйвашева на этих участках был существенно ниже.

– Тут разные ситуации. Там были выборы по закону. Были наблюдатели, СМИ, суды, право пожаловаться на нарушения. А у нас 1 июля будут недовыборы. Это не референдум, не соцопрос, а черти что. Так называемое голосование, где этого всего не будет. Наблюдателей нет, партии лишены наблюдателей. Кому выдали бюллетень и в каком количестве, никто проверять не будет. Выборы по закону и выборы по указу – разные вещи. По указу выборов быть не может. Они могут быть только по закону – о выборах или о референдуме, согласно нашему избирательному кодексу. А тут явка или неявка не сыграет никакой роли, потому что нет механизмов контроля.