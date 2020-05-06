Депутат Рашкин об отсутствии денежных выплат: Жадность – суть политики Путина

Чем дольше россияне сидят без работы, тем громче звучат их требования о прямых денежных выплатах. Однако президент и правительство будто оглохли. Нежелание власти поддержать своих граждан в острой ситуации кризиса обсуждаем с первым секретарем МГК КПРФ, депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.

«Из людей решили сделать «новую нефть» и качают в полную силу»

– Почему Россия стала едва ли не единственной в мире страной, которая не помогает своим гражданам? То есть, государство по сути отказывается выполнять свою главную функцию?

– Ну, я бы не стал Россию сплошь красить в черный цвет, а всех остальных делать белыми и пушистыми. Да, в США всем выплачивают по 1300 долларов независимо ни от чего. Помогают во Франции, в Италии, в Китае. Преклоняюсь перед белорусским народом и его президентом Лукашенко, который не поддался панике и сохранил производство и сферу услуг. Но и у нас есть мэр Саянска Олег Боровский, избранный от КПРФ, который тоже ничего не закрыл, о чем заявил во всеуслышание. И у него ни одного заболевшего.

Слишком жадные господин Путин с коллегами. Они решили сделать из людей «новую нефть» в буквальном смысле слова и качают в полную силу. Средств бюджета и ФНБ хватило бы на всех с лихвой. И все бы сидели по домам. Жадность и раздача денег только ближайшему окружению – суть политики Путина. А народ сам как-нибудь выживет, его много. Не думаю, что они этого не понимают: взрослые дяденьки, считать умеют. Мы для президента – просто серая масса. Охранять и лечить нужно только ближайшее окружение. Кстати, ведь оптимизация здравоохранения – его идея. Пять лет назад он ее озвучил, и все кинулись эту преступную оптимизацию выполнять. Случилась эпидемия – и система здравоохранения оказалась к ней не готова. Даже на уровне масок и средств для дезинфекции.

Валерий Рашкин // Фото: "ВКонтакте"

«Что произошло с народом? Подчинение на животном уровне!»

– Можно ли добиться от государства поддержки и, главное, как?

– Я считаю, можем. Эта принудительная тюремная самоизоляция, которая никак не описана в законодательстве, но которую власти применяют – она незаконна. Я это обжаловал и в прокуратуре – направлял депутатский запрос, и в открытых письмах, и в призывах к гражданам. У нас в законодательстве четко расписаны режимы ЧС, ЧП и карантина: кто кому платит, из каких источников и что при этом наказуемо. У нас же сейчас из всего этого есть только наказание.

Добиться чего-то от государства можно. Как в Северной Осетии. Вышли на площадь: либо платите, либо мы вас отправляем в отставку и с площади никуда не уходим. Сразу появились и деньги, и пайки – они их до сих пор получают. Нужно только проявить характер и гражданскую позицию. Ведь никогда – я специально изучал вопрос – ни в царской России, ни при Сталине, что бы о нем ни говорили, никогда людей не сажали в тюрьму по домам и без денег. Я не понимаю, что произошло с народом. Как же его надо было напугать и перепугать. Это какое-то подчинение на животном уровне! Есть же чувство собственного достоинства, есть голодные дети. В стране уже два миллиона безработных. А дальше – крах экономики.

Я призывал людей выйти на улицу. Особого отклика пока не услышал. Но если где-то кто-то выйдет, я буду с ними. Это наше конституционное право.

«Просто шквал звонков о беспределе с увольнением»

– О чем рассказывают люди, обращающиеся на горячую линию КПРФ?

– Большинство, просто шквал звонков говорят о беспределе с увольнением. Что не удивительно: бизнес кинули через колено, и работодатели бросились всех увольнять, наплевав на Трудовой кодекс и прочее законодательство. Люди звонят и просят помочь отсудить то, что они заработали.

Но и бизнесмены звонят: «Достучитесь до президента, до правительства, до губернаторов, потому что мы не можем. Что нам делать?» Я всем говорю: голосовали за Путина и «Единую Россию» – получили. Не голосуйте за них. Идите в наблюдатели, идите на улицу, иначе вас так и будут разорять и сажать. По-другому эта команда вести себя не будет.

– Есть ли в правительстве хоть кто-то, кто поддержал бы идею прямых выплат?

– Я не знаю никого, кто бы возвысил свой голос. На наши запросы приходят формальные отписки и ссылки на президента. Вообще, тех, кто отклоняется от их линии, сразу убирают. Вспомните нашего Левченко! Он выиграл выборы, привел Иркутскую область в порядок, даже в лесном хозяйстве при нем все наладилось. Исчезли черные лесорубы, лес перестали вывозить втемную. Налоговые поступления пошли в бюджет. И что? Сковырнули! Как только Путин понял, что происходит, Левченко сразу убрали с должности. И все пошло по-старому. Налоги с олигархов уменьшились, лес снова стали вывозить, пошел черный нал. Там снова безобразие. Вот эта система их – Путина, ЕР, правительство – устраивает.