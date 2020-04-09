Мантуров: "Мы отправили в регионы 51 млн масок". Аптеки: "Их месяц не завозили"

Корреспондент Sobesednik.ru пробежался по аптекам Москвы, поискал в интернете и нашёл редкий товар. Правда, в 27 раз дороже.

Глава Минпромторга на днях обнадежил россиян, которые, сбиваясь с ног и рискуя нарваться на штрафы за нарушение режима самоизоляции, снуют по аптекам в поисках медицинских масок. По словам Денис Мантурова, отечественная промышленность уже вышла на новый уровень, отшивая 1,6 млн масок (вместо 600 000 до коронавируса) в день. А к 20 апреля мы перегоним сами себя: достигнем планки в 2,1 млн.

Денис Мантуров / фото: Global Look Press

Кроме того, друзья-китайцы нас в беде не бросают и уже продали России 51 млн штук, которые, как утверждает министр, «уже отправлены в регионы». И примерно в эти минуты в РФ должна прибыть очередная партия из Поднебесной – еще 21 млн. 6 апреля российское правительство еще и ограничило оптовую и розничную торговлю масками: теперь продавать самые нужные в период пандемии товары могут только организации с лицензией на фармацевтическую деятельность.

Где же найти всё это изобилие? Корреспондент Sobesednik.ru вооружился кошельком и отправился на поиски.

«Бронируйте скорее, это редкий товар»

Маски я ищу уже около месяца, и пока мои поиски не увенчались успехом. Но наслушавшись сладких речей Мантурова, решила наконец нарушить режим самоизоляции и выбраться на улицу. Я обошла несколько аптек в ЦАО Москвы: «ГорЗдрав», «Живика», «Здоров.Ру», «Столички», «36.6». Увы, ни в одной из них масок в наличии не оказалось. «Нам их уже месяц не завозили», – устало повторяли фармацевты.

Тогда я позвонила в каждую из этих аптек: может быть, это я такая невезучая, и в других филиалах аптечных сетей или в их интернет-магазинах заскладированы те самые «мантуровские миллионы»? Лишь две компании обрадовали: да, осталось несколько штучек. «Бронируйте скорее, – советовали мне на том конце, – уж больно редкий товар». Аптеками с эксклюзивным товаром оказались «ГорЗдрав» и «36.6», в обеих цена за маску одинаковая – 20 рублей.

Если в интернет-магазине написано, что маска в наличии, это не значит, что она есть

Бежать в аптеку в поисках масок – самый очевидный путь и, как видите, не всегда результативный. Но есть еще интернет-сайты, которые, среди прочего, торгуют и медицинскими изделиями. На одном из них обычная маска стоит уже 69 рублей за штуку – в три раза дороже, чем в аптеке. К тому же покупать можно только упаковками, по 50 масок в каждой.

Популярнее масок сейчас только респираторы. В розничных магазинах их также не найти, ищу около трех недель. На сайте сети магазинов для дома и дачи «Леруа-Мерлен» удалось обнаружить респиратор с бумажным фильтром за 36 рублей. На ozon.ru, где, как говорится в рекламе, найдётся всё, действительно нашелся точно такой же респиратор, но… уже за 990 рублей! В 27,5 раз дороже, чем в «Леруа»!

Правда, даже после этого вы совсем не обязательно станете обладателем заветных «намордников». Несколько дней назад я попыталась приобрести в одном из интернет-магазинов респиратор за 36 рублей. Заказала, оплатила и считала себя самой дальновидной в этом коронавирусном мире. Однако через пять минут мне перезвонили и сообщили, что респираторов этих давно нет, а сайт просто выдал ошибку. Деньги вернули, но я так и осталась без всяких средств защиты.

Какие респираторы защищают надежнее всего?

Что уж говорить про «простых смертных», если даже не всех врачей снабжают необходимым. А если и снабжают, то каждая маска – на строгом учёте.

– Мы во время работы используем разные маски, – объясняет врач-терапевт частной клиники «Лечебный Центр» Екатерина Полякова. – На приеме мы используем обычные медицинские маски, у них уровень защиты минимальный, но вместе с ними мы носим защитный экран (прозрачный щиток для лица. – Авт.). Нам выдают три маски на прием под расписку. Мы их должны менять раз в два часа. Даже у нас в клинике контролируют выдачу масок, у других моих коллег и вовсе нет никакой защиты. Им и маски не выдают, не говоря о защитных экранах. Я думаю, Роспотребнадзору надо заняться этой проблемой. Понимаю, что респираторы не так просто изготавливаются. Но почему в дефиците обычные медицинские маски? Это уму непостижимо.

Екатерина Полякова / фото: личный архив

На выездах к пациентам, – продолжает терапевт, – мы используем респираторы с уровнем защиты ffp2, сверху надеваем специальные очки. Самыми лучшими считаются респираторы с классом защиты ffp3, у них уровень защиты – 97 процентов. Такие респираторы носят в больницах врачи, которые в постоянном контакте с больными коронавирусом.

Уровень защиты многоразовых масок схож с обычными медицинскими, то есть практически нулевой, – добавляет Екатерина Полякова. – Ухаживать за ними просто: достаточно постирать один раз в день, желательно щелочным (хозяйственным, к примеру) мылом, а потом хорошо прогладить или обработать паром.