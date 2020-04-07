Коронавирус живет неделю на масках для лица

На масках коронавирус может сохраняться в течение недели, а на купюрах несколько дней, как показало исследование.

Учёные получают всё новые данные о том, какова жизнеспособность коронавируса на разных поверхностях. Установили, что на картоне, из которого создают большинство ящиков для посылок, коронавирус выживает не более трех дней. А потому получение международных посылок безопасно. На пластике этот вирус может жить чуть дольше.

И вот теперь установлено, что на масках для лица COVID-19 живет в течение целой недели. Это еще один аргумент в пользу строгого соблюдения правил пользования такими масками. Носить их следует не более двух часов, после чего правильно утилизировать, не притрагиваюсь пальцами к поверхности масок, а беря их только за боковые завязки.

Что же касается купюр, то на них жизнеспособность вируса сохраняется в течение нескольких дней. Вот почему в период обострения эпидемии лучше пользоваться кредитными картами. Исследователи также доказали, что домашние средство для дезинфекции эффективно уничтожают вирус. Для этого можно использовать отбеливатели, либо просто мыть руки мылом под горячей водой. Исследование проводилось силами ученых из Университета Гонконга.