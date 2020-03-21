Операция "Чистые руки": врачи назвали мыло, которое точно убивает коронавирус

Медики не устают повторять, что тщательное мытье рук сейчас, во время пандемии коронавируса – одна из главных профилактических мер.

За ответом на вопрос, какое мыло борется с COVID-19 лучше и чем заменить антиспептик, который исчез из аптек вслед за медицинскими масками, Sobesednik.ru обратился к врачам.

Какое мыло надежнее смывает с рук вирус: туалетное, детское, хозяйственное, антибактериальное, дегтярное?

Ребекка Гринберг, косметолог лаборатории «Dr. Ron Kadir» в Израиле и руководитель отделения косметологии сети имидж-лабораторий «Персона». Ребекке уже многое лет доверяют здоровье своей кожи известные артисты, спортсмены и другие звезды:

Ребекка Гринберг // Фото: личный архив

– Любое мыло подойдет, необязательно использовать именно антибактериальное, – утверждает Ребекка. – Можно мыть руки хозяйственным мылом, в его составе щелочь, которая отлично борется с любыми микроорганизмами. Такое мыло имеет мощное антибактериальное действие. Хозяйственное мыло можно также нанести на внутреннюю поверхность ноздрей, немного размылить и оставить на несколько минут – советует доктор. – Такая мера защитит здорового человека.

Единственный минус хозяйственного мыла – оно сильно подсушивает кожу, смывает слои эпидермиса, верхнего слоя кожи. После мытья рук щелочным мылом обязательно используйте крем для рук.

Помните золотое правило: все должно быть в меру. Чередуйте разные виды мыла: щелочное, обычное, крем-мыло.

Надежда Кузнецова, врач-терапевт с полувековым стажем работы:

– По большому счету главное при таком распространении коронавируса – это чистота рук, – говорит Надежда Павловна. – Здесь отлично помогут и антибактериальные виды мыла, и самое простое – хозяйственное. Но с ним нужно быть аккуратнее, чтобы не загубить кожу рук.

Есть риск заразиться коронавирусом, пользуясь дома или в офисе тем же куском мыла, что и другие люди?

Ребекка Гринберг:

– На сухом мыле бактерии не в состоянии активно питаться и размножаться. Некоторые (но немногие) микробы способны расти на влажном куске, расщепляя остатки солей жирных кислот — основного компонента мыла. Бактерии, обитающие на человеческой коже, сохраняют жизнеспособность во влажной среде, так что при использовании несколькими людьми одного и того же обмылка, они могут передаваться от человека к человеку. Но если мылом пользуются регулярно, то большинство бактерий просто смывается водой. Если же кусок успевает высохнуть, то микроорганизмы погибают.

На мыльнице может быть больше бактерий, чем на мыле. Желательно после каждого использования мыла также промывать и мыльницу.

Можно ли считать жидкое мыло с дозатором более безопасным и эффективным, чем кусковое?

Ребекка Гринберг:

– Именно в период пандемии коронавируса я бы не рекомендовала жидкое мыло. В силу недостаточной его эффективности. В жидком мыле содержится в основном мыльная основа, которая просто пенится.

К бесполезным видам мыла также отнесла бы мыло ручной работы, которое также дает просто пену.

Чем заменить антисептик?

Надежда Кузнецова:

– Спирт и водка отлично подходят для того, чтобы дезинфицировать руки. Тем более сейчас, когда такой дефицит антисептиков.