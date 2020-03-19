Юрий Бутусов // Фото: Global Look Press

Прогресс VS нафталин: В Театре Ленсовета конфликт из-за экс-худрука Бутусова

Пока все дома: шесть лучших книг про хобби для тех, кто на карантине
Фото: Global Look Press

"Голос" призвал Памфилову запретить Путину рекламировать его поправки
Фото: скриншот с YouTube

Комик Долгополов вернулся в Москву и добровольно ушел на карантин
Фото: стоп-кадр с YouTube

"Пухляш" остался без победы: "Евровидение" отменили по самому жесткому варианту
Фото: Global Look Press

Невидимый снег оказался дорогим: кто заработал на отсутствии сугробов в Москве
Global Look Press

Прощай, Эдичка! Как я встречалась с Лимоновым на конспиративной квартире
Фото: Global Look Press

Стас, ты просто вне конкуренции: Черчесова вновь выбрали тренером сборной РФ
Рита Грачева / фото: Instagram

Рита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, объяснила претензии к государству
Фото: Global Look Press

Опрос: Как вы проведете 22 апреля?
Фото: Global Look Press

День свободы, как он был от них далек: Кому обнулят тюремные сроки в честь 9 мая?
Кадр из фильма "Белый, белый день" // Фото: скриншот с YouTube

"Белый, белый день": элегический исландский триллер и оммаж Андрею Тарковскому
В центре внимания
Фото: Global Look Press, Depositphotos
Спрос на гречку вырос на 2049 процентов после просьбы Путина не закупаться впрок
Чиновники под защитой: Госкомпании потратили на медицинские маски миллионы
Доллар перевалит за 150, люди обеднеют вдвое: назван худший сценарий ценовой войны

Новости дня

19 марта, четверг

[15:49]Мошенники-дезинфекторы появились в России на фоне эпидемии
[15:01]Диетолог связал ажиотаж вокруг гречки с советскими травмами
[14:30]Противники строительства Юго-Восточной хорды заявили о давлении полиции
[13:23]Кабмин сможет оперативно увеличить резервный фонд для борьбы с COVID в регионах
[12:44]Малый бизнес освободят от страховых взносов на три месяца
[12:13]ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин
[11:17]79-летняя женщина с сахарным диабетом и коронавирусом умерла в Москве
[11:08]До вечера в Москве сохранится сильный порывистый ветер
[10:43]Для уязвимых перед COVID курьеров потребовали полноценные трудовые договоры
[09:55]В апреле из Москвы в Петербург можно будет слетать за 1 500 рублей
[09:05]Разгон инфляции и коронавируса. Главные новости к утру 19 марта
[07:50]В единственной фирме-поставщике тестов на COVID-19 в РФ работает ноль человек

18 марта, среда

[17:43]"Моя бабушка моет руки": Гарик Сукачев призвал беречь близких в связи с вирусом
[17:08]Стало понятно, как восстанавливать двигательные нейроны при БАС
[16:31]"Евровидение" отменили из-за пандемии коронавируса
[16:20]Песков назвал "русофобской одержимостью" обвинения в фейках о коронавирусе от RT
[16:14]Адвокат голодающего фигуранта "московского дела" рассказал о его состоянии
[15:52]Заключенных с подозрением на COVID-19 предписано отправлять в местные больницы
[15:43]Роскомнадзор грозится лишать СМИ лицензии из-за фейков об эпидемии
[15:06]Суд вынес приговор по делу о перестрелке на Хованском кладбище в Москве
[14:55]На Урале возбуждено дело против мужчины, убившего жену у входа в здание суда
[14:32]Собянин попросил бизнес перевести сотрудников на работу из дома и отчитаться
[14:14]В Ярославле отменили приговор экс-инспектору колонии по делу о пытках осужденных
[14:04]"Дефицит муки и хлеба просто невозможен", уверены в гильдии пекарей и кондитеров
[13:43]Певица Анна Семенович призналась, что страдает алкоголизмом
[13:24]В МВД ответили на избиение Пономарева: возраст не освобождает от ответственности
[13:10]Похороны умершего в Москве писателя Эдуарда Лимонова будут закрытыми
[12:58]ГД во втором чтении утвердила онлайн-продажу лекарств и заморозку цен на них
[12:37]МВД с помощью камер зафиксировало более 200 случаев нарушения карантина в Москве
[12:10]Владимир Пресняков посоветовал Урганту лечить коронавирус водкой
[12:06]Представитель Госдумы войдет в Совет по борьбе с коронавирусом при правительстве
[11:59]Любимова попросила переходящие в онлайн музеи ориентироваться на школьников
[11:40]Рубль побил рекорд дешевизны 2016 года по курсу к доллару и евро
[11:11]В Совфеде считают, что COVID-19 дает "уникальный шанс" для отмены санкций
[11:07]Путин: 70% россиян принадлежат к среднему классу, но он не как в Германии
[10:24]В Хакасии погиб пациент психбольницы, пытавшийся сбежать из нее в десятый раз
[10:00]Всех российских школьников ждут трехнедельные весенние каникулы
[09:01]Сбитый полицейский в Москве и COVID-19 у паломников: главное к утру 18 марта
[08:14]Хоккеист "Оттавы" стал первым игроком НХЛ, у которого обнаружен коронавирус
[07:31]В столичном регионе на два дня объявлен желтый уровень опасности из-за ветра

Что делать, если замок входной двери заклинило
Скриншот с Youtube-канала "про100 кухня"
Постные рецепты от Александра Бельковича
Global Look Press
Тысячи россиян застряли в Европе из-за отмены полетов с 16 марта. Что им делать?
Фото: Global Look Press
Рецепт дня: весенние диетические рецепты для стройной фигуры
Global Look Press
Тай, Вена или Крым: как сэкономить на отдыхе после валютного скачка?
Пока все дома: шесть лучших книг про хобби для тех, кто на карантине
Фото: instagram
Глупость и отвага: топ блогеров, превративших трагедии в хайп
Фото: Global Look Press
Попали в сети: подборка громких интернет-событий последних недель
Фото: Global Look Press и скриншот с YouTube
Обнуление, обвал, пандемия: итоги недели в одном предложении и трех словах
 
Что нужно прочитать, чтобы не задавать глупых вопросов про коронавирус

Чиновники под защитой: Госкомпании потратили на медицинские маски миллионы

Общество
10:51, 19 марта 2020

Global Look Press
Global Look Press

В обычных аптеках их давно не видели. Продавцам уже надоело объяснять, что медицинских масок нет в продаже. Многие сразу пишут на бумажке уведомление и вешают его на окно перед кассой.  

Но небывалый дефицит медицинских масок ощущают не все. Согласно сайту Госзакупок, некоторые государственные компании запаслись ими впрок. 

Например, на сотни тысяч рублей маски приобрели множество отделений Пенсионного фонда РФ по всей стране. Если сложить цифры, получится, что на эти средства защиты в ПФР потратили 19,6 миллионов рублей. Самый большой контракт был заключен в Химках. ГУ ПФР №5 по Москве и МО потратило 1,7 миллионов рублей, приобретя около 6,8 миллионов масок — 68 тысяч упаковок по 100 штук. Здесь рано поняли что к чему и провели закупку ещё до начала ажиотажа — в конце февраля. 

Шесть миллионов не пожалела также авиакомпания «Россия». Здесь укомплектовались 20 миллионами масок.  

А вот для нужд Российского Национального Коммерческого Банка, базирующегося в Севастополе, было выделено 3,3 миллиона рублей (17 миллионов изделий). 

Самая дорогая масочная закупка — за «Центром лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы». Тут в самом начале марта вложились в маски на 200 миллионов рублей. Однако через эту структуру медицинские товары все же должны дойти до простых покупателей. 

Конкурс, кстати, не проводился. Закупка у единственного поставщика была оформлена «вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций». Поставщиком стала владимирская ООО «Компания Инновационных Технологий» («КИТ»).

До этого в истории компании таких мощных заказов не встречается. Например, в 2018 году она получила выручку в 121 миллионов рублей за весь год работы.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Общество

Мошенники-дезинфекторы появились в России на фоне эпидемии

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Диетолог связал ажиотаж вокруг гречки с советскими травмами

Читать далее >

Фото: Global Look Press, Depositphotos

Общество

Спрос на гречку вырос на 2049 процентов после просьбы Путина не закупаться впрок

Читать далее >

Политика
Песков назвал "русофобской одержимостью" обвинения в фейках о коронавирусе от RT
В Совфеде считают, что COVID-19 дает "уникальный шанс" для отмены санкций
Владимир Путин призвал россиян не делать запасы продуктов из-за коронавируса
Евгений Пригожин намерен отсудить у США $50 млрд за санкции
Общество
До вечера в Москве сохранится сильный порывистый ветер
Мошенники-дезинфекторы появились в России на фоне эпидемии
Диетолог связал ажиотаж вокруг гречки с советскими травмами
Для уязвимых перед COVID курьеров потребовали полноценные трудовые договоры
Колумнисты
Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Наши госкомпании – как проходимцы с площади трех вокзалов, напялившие на себя шапки Dolce&Gabbana. В карманах пусто, в желудках голодно, от немытых тел пованивает, но зато голова в полном порядке

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Стадион во все времена был местом для самых откровенных слов. А мест, где можно докричаться до людей в прямом эфире, кроме как в спортивной трансляции, больше не осталось

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Приходится признать, что наихудшие шансы выжить в условиях пандемии – у наихудших людей. У лоялистов, которые делают только то, что выгодно, и жрут друг друга при первой угрозе. У клеветников, силовиков, ограничителей свободы

Культура и ТВ
"Моя бабушка моет руки": Гарик Сукачев призвал беречь близких в связи с вирусом
"Евровидение" отменили из-за пандемии коронавируса
Любимова попросила переходящие в онлайн музеи ориентироваться на школьников
Странная смерть сооснователя "Гражданской обороны" Рябинова шокировала его друзей
Шоу-бизнес
"Искал идеальную? Вот она я!" Бузова устроила сюрприз в день рождения любимого
Певец Шура второй раз победил рак
Актриса Ольга Куриленко почти неделю находится в изоляции с коронавирусом
Зарубина потратила на дочь полмиллиона

Здоровье
Кабмин сможет оперативно увеличить резервный фонд для борьбы с COVID в регионах
79-летняя женщина с сахарным диабетом и коронавирусом умерла в Москве
Для защиты от болей в спине работникам нужна свобода действий
Стало понятно, как восстанавливать двигательные нейроны при БАС
Туризм
В апреле из Москвы в Петербург можно будет слетать за 1 500 рублей
Мишустин объявил о закрытии границы с Белоруссией в связи с коронавирусом
Россиянам могут разрешить менять даты и места отпусков из-за COVID-19
"Аэрофлот" снизил цену билетов эконом-класса по зарубежным направлениям на 10%
Авто
ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин
Противники строительства Юго-Восточной хорды заявили о давлении полиции
Член Объединения перевозчиков арестован за отказ показать документы инспектору
Собянин в Твиттере пообещал москвичкам бесплатный проезд на 8 марта
Недвижимость
Минстрой предлагает упростить процедуру признания жилья аварийным в случае ЧС
Тольяттинец отнял квартиру у матери с помощью похожей на нее женщины
29% москвичей недовольны отсутствием спортивной инфраструктуры в своем районе
Москвичи жалуются на коммунальщиков, которые обрезают у деревьев все ветви
Нина Андреева / фото: Twitter
"Не могу поступаться принципами-2020": Поправки Путина должны быть отвергнуты
Global Look Press
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
Global Look Press
"Мы не рабы. А кто?" Михаил Веллер призвал россиян не глотать обнуление Путина
Стас Костюшкин на шоу «Маска» (НТВ) / фото: Youtube
Стас Костюшкин впервые рассказал, как тяжело быть Мороженкой в шоу "Маска"
Фото в статье: Дмитрий Соколов
Собянинский Ухань, или Как столичный мэр на "Бабенок" наезжает
Фото: РИА "Новости"
Племянница Юрия Гагарина о его вдове:
Сколько слез в подушку было пролито! 
Фото в материале: личный архив Яны Недзвецкой
Яна Недзвецкая:
артхаус или звягинщина — для меня оба слова ругательные
Лев Пономарев // фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»
Избитый Лев Пономарев:
С мирными людьми полиция обращается, как с террористами
Фото: Global Look Press
Любовь Толкалина:
Не нужно бояться того, о чем говорят по телевизору
Фото: Global Look Press
Сергей Алексашенко:
Заначки Минфина хватит Путину на 5 кризисных лет
Джиган / Фото в статье: Instagram
Джиган поздравил сына, затушив о лоб сигарету
Ксения Бородина / фото: Instagram
Погорела на яичнице: Малиновская показала, как Бородина обманывает подписчиков
Анна Семенович и Денис Ковальский / фото: Youtube
Певица Анна Семенович призналась, что страдает алкоголизмом
Анна Седокова и Дима Красилов «Пухляш» из группы Litlle Big / фото в статье: Instagram
Анна Седокова надела презервативы в своем новом ютуб-шоу "Квартира 69"
Фото: автора
"Малахов исцелит": Гоген Солнцев тащит парализованную жену на ТВ против ее воли
Фото: Global Look Press
Россию захлестнула порноместь: счеты с возлюбленными стали сводить через Сеть
Владимир Пресняков и Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» / Первый канал / Youtube
Владимир Пресняков посоветовал Урганту лечить коронавирус водкой
Фото в статье: личный архив Наташи Королевой
Наташу Королеву от коронавируса спасает любимый дизайнер Киркорова
Фото: Global Look Press
Как узнать, что ваш кролик – псих?
Фото: Global Look Press
Автобусы красоты: в подмосковном транспорте дамам сделали мейкап
Свежий номер
^