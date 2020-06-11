"Миллион призов" за участие в плебисците мэрия Москвы объяснила помощью бизнесу

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк рассказал об акции «Миллион призов», которая пройдет в дни голосования за поправки в Конституцию. Тем, кто проголосует очно или по Сети, выдадут специальные цифровые коды, с помощью которых будут разыграны подарочные сертификаты в различные магазины.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно будет проголосовать, затем активировать код для участия в розыгрыше, а после этого, если сертификат будет выдан, им можно будет воспользоваться с помощью системы «Активный гражданин», потратив бонусные баллы по курсу 1 балл = 1 рублю. Также баллы можно будет обменять на некие услуги и товары, передает РБК.

«Мы рассчитываем, что эта акция по стимулированию потребительского спроса совокупно может составить до 10 млрд руб., которые буквально в ближайшие несколько месяцев будут запущены в экономику город», — поясняет Немерюк.

Всего в акции будут разыгрываться два миллиона подарочных сертификатов. Сколько баллов будет в каждом из них, не уточняется.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге также заявили, что всенародное волеизъявление планируется сопровождать лотереей для избирателей, пришедших на участки.