Верите ли вы в честность результатов голосования? Отвечают спортсмен и депутаты

Голосование по поправкам в Конституцию с самого начала приняло настолько причудливые формы, что сразу возникли вопросы к легитимности его итогов.

Борис Вишневский, депутат Заксобрания Петербурга:

– Ни секунды не сомневаюсь, что результаты будут подделаны. Все сделано, чтобы подсчитывать нечестно и чтобы это невозможно было проконтролировать. У нас сейчас идет так называемое голосование, на которое вагонами загоняют бюджетников. За неделю в избиркоме все их бюллетени просто подменят на новые, как это уже было на муниципальных выборах. И это не подозрение, а уверенность.

Николай Рыбаков, председатель партии «Яблоко»:

– О чем речь, когда люди голосуют на пеньках и в багажниках? Подсчет в таких условиях даже теоретически невозможен. Я сейчас во Владимире – здесь голосуют на детских площадках. Как это считать? Да и задача такая не стоит. Мы сейчас набираем волонтеров для проведения экзитполов 1 июля. Это позволит установить близкую к истине картину, но только за один день – за весь период голосования это невозможно.

Дмитрий Носов, спортсмен, призер Олимпиады:

– Абсолютно уверен, что, например, в Москве, в Центральном округе, выборы вообще не подделывают. Там все на виду – везде камеры, наблюдатели. Если нарушителя снимут – это статья. На юго-востоке может быть уже немного другая ситуация. А в каких-то южных республиках – тем более.

Екатерина Енгалычева, депутат Мосгордумы, наблюдатель на выборах:

– То голосование, которое мы видим – это позорище. Когда голосуют в багажнике автомобиля, в тележке от «Пятерочки», на лавочке, на пеньке… Это обнуляет даже самое честное голосование, не говоря уже о таком.

Отдел политики

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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2020 под заголовком «Верите ли вы в честность результатов голосования?».