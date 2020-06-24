На пляжах Сочи и Анапы отдыхающих ждут мертвые дельфины и нефть

В России открылись черноморские курорты. Но отпускников могут поджидать неприятные сюрпризы. И это не только коронавирус.

Что случилось в Анапе?

В преддверии курортного сезона на пляжах Анапы было зафиксировано загрязнение прибрежной полосы нефтепродуктами.

– Мы набирали по мешку мусора, испачканного нефтепродуктами, через каждые десять шагов. Сейчас на песчаных пляжах поверхность разравнивают и просеивают, наверняка загрязнения ушли в более глубокие слои. На галечных пляжах маслянистых фрагментов, пахнущих нефтью, стало меньше, и встречаются они реже, но их все равно немало на камнях и под ними. Самое страшное, что мы постоянно находим на берегу павших дельфинов, некоторые трупы полностью чёрные от нефтяной плёнки. Волонтёры нашего Центра на пляжах Анапы, Сочи и Новороссийска обнаружили около сотни тел, – рассказала жительница Анапы, волонтёр Центра спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Семёнова.

Первыми откликнулись на эти сигналы SOS активисты «Экологической вахты по Северному Кавказу». Они обратились в администрацию морских портов Черного моря и через некоторое время получили ответ за подписью и.о. руководителя предприятия Олега Борченинова. В нём говорилось, что «за указанный период случаев разливов нефтепродуктов в акваториях морских портов Тамани, Анапы и Геленджика не зафиксировано, случаев сбросов с судов нефтесодержащих вод на подходных путях к ним не установлено».

К ответу были приложены три снимка весьма низкого качества, сделанные из космоса. К одному из них сделано пояснение: «красным цветом помечены слики в Геленджикской бухте и на выходе из неё, а также в районе порта Тамань».

Получается, что авторы ответа противоречат сами себе: слики – это следы пленок на водной поверхности, образующихся на месте разливов нефтепродуктов.

Кто следит за морем?

Видело ли нефтяные разводы на воде и залитые нефтью песок и гальку на берегу городское руководство? В маленьком городке новости разносятся быстро. Но, как сказала корреспонденту Sobesednik.ru начальник управления по взаимодействию со СМИ администрации Анапы Ольга Родина, экология курорта не входит в компетенцию мэрии. Поэтому мэр Юрий Поляков готов ответить на любые вопросы журналистов кроме… состояния морских берегов и состава морской воды.

Еще более удивительно было услышать похожий ответ от Министерства природных ресурсов Краснодарского края. Оказывается, Черное море с его экологическими проблемами не входит в зону ответственности краевых властей, этим должны заниматься федеральные структуры. То есть доходы от курортников – кубанцам, а траты на содержание моря в чистоте – всей остальной России.

Руководитель «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Рудомаха обратился в главную федеральную природоохранную организацию – Росприроднадзор.

И все же нефть?

Рудомаха сделал это уже после того, как сигналы о загрязнении береговой полосы нефтепродуктами поступили также от активистов экологических организаций поселка Волна и Новотаманского сельского поселения Темрюкского района.

Ответ от руководителя специализированного подразделения этой организации – Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора – Евгения Золотухина не заставил себя долго ждать.

В нём сообщилось, что «специалистами Управления в указанные места (район микрорайона Голубая Бухта в Геленджике, пос. Волна Темрюкского района, пос. Джемете Анапы) совершены выезды, проведены визуальные осмотры пляжных территорий и акватории Черного моря. По факту загрязнения нефтепродуктами пляжных территорий Управлением возбуждены дела об административном правонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ. Ведутся административные расследования, по результатам которых будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством».

Не надо иметь высшее образование, чтобы понять: источником загрязнения могли быть танкеры. В районе порта Тамань стоят одновременно по десять и больше нефтеналивных судов. Но спецы из морского управления Росприроднадзора виновных не обнаружили (к слову, что это за визуальный осмотр? Неужели нельзя было взять пробы?). А их руководство нашло выход из щекотливой ситуации: дело было передано для дальнейшего расследования в полицию.

Мониторинга в России нет

– Во всем мире морская акватория мониторится, причём для этого не нужно специальным судам плавать по морю и искать виновных в его загрязнении. На снимках со спутников всё отлично видно, причём в любой точке мирового океана. В России же такого мониторинга нет. Но ведь порты приносят государству огромные доходы, а, значит, за портами нужен контроль! – так прокомментировал Sobesednik.ru ситуацию руководитель Экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.

Настоящее большое теплое море в России одно. Неудивительно, что черноморские курорты всегда пользовались бешеной популярностью у россиян. Ну а на текущий момент, когда с турецких (болгарских, испанских и далее по списку) берегов нам помахали ручкой, можно, казалось бы, поднапрячься и проследить за десятью, сотней, да хоть за тысячами танкеров? С земли, воды или из соседней галактики…

официальный ответ

На наш запрос в Азово-Черноморский филиал «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» («АзНИИРХ») пришел официальный ответ.

Суть сводится к следующему. Пробы воды они все же взяли, но результаты будут готовы через месяц. И нам все равно их не скажут…

кстати

Какие правила отдыха установлены в Краснодарском крае

С 21 июня в крае ослаблен контроль. Как заверил губернатор региона Вениамин Кондратьев, при передвижении по региону туристы не встретят препятствий. При этом проверка температуры у гостей курортов и сдача теста на коронавирус сохранятся. А пляжный отдых будет организован согласно требованиям Роспотребнадзора, то есть с соблюдением дистанции между людьми.

– Если же, несмотря на все меры предосторожности, в каком-либо санатории появится локальная вспышка, будет выявлен больной коронавирусной инфекцией, то этот санаторий станет обсерватором, – подчеркнул глава администрации края.