ЦИК сообщил о начале проверок по жалобам на принуждение к голосованию в Москве

Центризбирком сообщил о том, что получил около 70 жалоб на вынуждение голосовать по поправкам в Конституцию 1 июля.

«У нас 70 обращений поступило, которые содержат претензии по поводу возможного применения административного ресурса и принуждения к голосованию», – цитирует ТАСС главу ЦИК Эллу Памфилову.

Отмечается, наибольшее количество жалоб – 23 и 27 соответственно – отправили москвичи и жители Петербурга. Люди жалуются на работодателей, которые заставляют их голосовать определенным образом.

По словам Памфиловой, в Москве прокуратура уже начала проверку.

Глава ЦИК заверила, что в 61 регионе на избирательных участках установят камеры видеонаблюдения. Кроме того, будут усилены меры безопасности: с 25 июня участки днем и ночью будут охранять сотрудники Росгвардии.

Голосование по изменениям в Конституцию состоится 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогут также проголосовать дистанционно в период с 25 по 30 июня. Всего заявки на участие в электронном голосовании подали 1,3 миллиона человек.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Москве полиция установила причастных к аферам с sim-картами для попыток фальсификаций на голосовании по Конституции.