Установлены участники мошеннической схемы по голосованию за правки к Конституции

Столичная полиция установила причастных к аферам с sim-картами для попыток фальсификаций на голосовании по Конституции.

«Московская полиция продолжает проводить проверку информации, опубликованной в сети Интернет, о возможных попытках фальсификаций в рамках проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В настоящее время установлен круг лиц, причастных к мошенническим действиям с сим-картами, местонахождение которых устанавливается», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД по Москве.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством, о чем в установленные сроки будет проинформирована Московская городская избирательная комиссия.

Ранее «Дождь» сообщал, что в Москве за деньги предлагают регистрироваться на голосование по поправкам к Конституции с подставных sim-карт. За каждую регистрацию участникам обещают платить по 75 рублей, за голос в поддержку поправок – по 50.