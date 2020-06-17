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"Дождь" раскрыл мошенническую схему электронного голосования по данным пенсионеров

Политика
14:03, 17 июня 2020

"Дождь" раскрыл мошенническую схему электронного голосования по данным пенсионеров
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Мошенники обещают выплатить денежные средства за регистрацию десятков фейковых аккаунтов на mos.ru в день. Через них предлагается зарегистрироваться на портале от лица московских пенсионеров, паспортные данные которых содержатся в базе данных злоумышленников, и проголосовать «за» поправки в Конституцию. Каждый голос «за» также оплачивается дополнительно. Об этом рассказал телеканал «Дождь», корреспонденту которого удалось лично внедриться в эту схему.

Сперва желающим выдают несколько десятков сим-карт. За активацию аккаунтов с неё обещают 75 рублей, причем в среднем в день каждый участник производит 20-30 регистраций. Затем организаторы высылают базу со всеми необходимыми данными жителей Москвы пожилого возраста, с помощью которой можно зарегистрироваться для онлайн-голосования за поправки. Один голос «за» оплачивается ещё 50 рублями.

Корреспондент издания получил от третьего лица 25 сим-карт и базу данных: «Большинство пенсионеров, чьи данные есть в базах, вряд ли пользовались mos.ru ранее — данные этих людей на сайте раньше не использовались. "Дождю" удалось обнаружить, что самому пожилому избирателю в списке более ста лет, самому молодому — чуть больше 60». В подтверждение этих сведений телеканал приводит скриншоты таблицы в Exel.

Среди организаторов предполагаемой преступной группы называются имена Олега Аникина и Александра Милостинкина. Предположительно, Аникин даже лично встречался с журналистами, передавая сим-карты. По подсчетам издания, за все время работы схемы речь может идти о «десятках тысяч зарегистрированных участников голосования».

Главный разработчик электронного голосования Артем Костырко пояснил «Дождю», что для регистрации в системе нужны «фамилия, имя, отчество, день рождения и СНИЛС», которые будут совпадать с реестром избирателей в системе ГАС «Выборы».

«Любое заявление, поданное на электронное голосование, уходит не только в Москву, но и федералам, включая ФСБ. Поэтому эти люди рискуют. Сильно, сильно рискуют. Я этим людям не завидую. Расследование идет — и нам в штаб поступают сообщения ФСБ о таких проверках», — заверяет зампред Общественной палаты столицы, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, не первый год выступающий за внедрение системы электронного голосования.

Теги: #Москва #Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля

Рубрика: Политика

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писатель, журналист

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