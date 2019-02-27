Что важнее: новые технологии на выборах или воля избирателей?

Группа депутатов-единороссов и Михаил Дегтярев из ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, которые состоятся в сентябре.

Из названия документа следует, что это будет эксперимент. Да и в пояснительной записке к законопроекту говорится, что он «разработан в целях тестового использования в процессе голосования современных технологий». Из текста же следует, что экспериментировать будут на жителях одного или нескольких одномандатных округов Москвы, которые определит Мосгоризбирком. А «электронным» избирателям придется во имя торжества высоких технологий подать туда «соответствующее заявление» через МФЦ. Организацией процесса и установлением итогов эксперимента будет отвечать «специальная участковая избирательная комиссия».

Как заявил зампред ЦИК Николай Булаев, «важно, чтобы законопроект был принят до начала избирательной кампании в Москве, чтобы можно было организовать этот эксперимент». Похоже, что этот документ не смутил никого, кроме эксперта в области избирательного права Аркадия Любарева. Который разнес идею в пух и прах.

Как пишет Любарев в своем ЖЖ, «вопрос требует не только технической, но и юридической проработки». По мнению эксперта, «проведение электронного голосования требует достаточно серьезных изменений федерального закона. Весь порядок голосовании и подсчета голосов совсем другой».

Недопустимо, как утверждает Любарев, экспериментальное голосование в одном отдельно взятом избирательном округе. «На выборах в один представительный орган у всех избирателей должны быть одинаковые права. Возможность электронного голосования — это существенное изменения в реализации активного избирательного права. Оно не может касаться избирателей только одного округа», — пишет Любарев. Также он отмечает, что любое удаленное голосование, независимо от способа его проведения, отличается отсутствием гараний свободы волеизъявления. А в данном случае будет огромный простор для не поддающихся никакому контролю манипуляций.

Но главное, на что обращает внимание эксперт — это обеспечение конкуренции среди кандидатов. «Можно, конечно, все делать параллельно: и о конкуренции заботиться, и развивать цифровые технологии, — пишет он. — Но когда о конкуренции забывают, а делают упор на "техничке" — это явное отвлечение внимания от главных проблем». Любарев настаивает на изменении федерального выборного законодательства, в частности — изменении «совершенно драконовских» норм по количеству необходимых подписей.

Телеграм-канал «Выборный» провел голосование среди своих подписчиков по поводу идеи электронного голосования. На момент подготовки публикации 44% проголосовали положительно, 22% — отрицательно, 24% одобрили, но с оговоркой, что время для электронного голосования еще не пришло. 10% остались равнодушны к новшеству, так как не участвуют в выборах.