Электронное голосование: эксперимент не удался, да здравствует эксперимент?

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что эксперимент с электронным голосованием продолжится на выборах 2020 года в тех регионах, которые проявят к нему интерес.

Напомним, на выборах 8 сентября в Москве электронное голосование, которое политтехнолог и электоральный юрист Данил Коган назвал «голосованием курильщика», а политик Алексей Навальный — «ещё одной схемой вбросов голосов за "Единую Россию"», пошло не так с самого начала. Первое, что сделала эта якобы непробиваемая и надежная система, — дала сбой. Как пояснили нам в день голосования в движении «Голос», часть аппаратуры, отвечавшей за шифрование данных, попросту сгорела. Ее потом кое-как наладили, но сколько человек в результате не смогли проголосовать или их голоса «умерли» вместе с техникой — неизвестно: «Вообще это было вполне ожидаемо: все готовилось в страшной спешке», — рассказал нам член совета «Голоса» Станислав Андрейчук.

Зато результаты этого закоротившего голосования превзошли все ожидания. На всех участках, где оно проходило, с огромным отрывом от соперников победили кандидаты от «Единой России». То есть, простите, самовыдвиженцы. Притом что, если верить главному лоббисту электронного голосованию Алексею Венедиктову, средний возраст онлайн-избирателя составил 32 года. Трудно поверить, что относительно молодая публика, активно пользующаяся Интернетом, в голосовании за представителей партии власти переплюнула традиционных лидеров в этой дисциплине — пенсионеров-надомников.

В 2020 году в единый день голосования 13 сентября будут избираться 17 губернаторов городов и областей, в 11 регионах пройдут выборы местных парламентов, а еще в 24 — выборы в органы местного самоуправления. Как заявила Элла Памфилова, ЦИК планирует «договориться с одним из регионов, где, с одной стороны, есть отдаленные и труднодоступные участки, а с другой — хорошие возможности для цифровизации, чтобы опробовать еще раз эту технологию».