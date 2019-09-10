Выборы-2019: фарс закончен, забудем?

Журналисты «Собеседника» наблюдали за выборами на самых скандальных участках.

8 сентября в России прошел единый день голосования – всего 6015 выборов в 85 регионах. Кандидаты от оппозиции получили 20 из 45 мест в Мосгордуме: 13 – КПРФ, по 3 – «Яблоко и «Справедливая Россия», 1 – беспартийная. Все действующие и. о. губернаторов избраны в первом туре: Осипов в Забайкалье набрал 89%, Хабиров в Башкирии – 82%, Бабушкин в Астраханской области – 75%. Новым губернатором Санкт-Петербурга стал один из самых критикуемых врио – Александр Беглов с 64% голосов. Как это было – глазами наших корреспондентов.

За кого Путин?

На выборах в Мосгордуму Владимир Путин по традиции проголосовал в здании Академии наук.

Это идеальное место с точки зрения безопасности. Избирателей очень мало. Через 3 часа после начала голосования счетчик на урнах показывал менее 50 бюллетеней.

Наблюдателем на этот участок попасть было непросто. У корреспондента «Собеседника» не получилось устроиться туда от движения «Голос» – вакантных мест на участок №2151 нет.

Чуть больше удалось узнать в качестве журналиста. Владимир Путин не сказал, кому отдал свой голос, но сообщил СМИ, что не знаком со своим кандидатом лично: «Надеюсь, что это хороший, порядочный человек».

Выбор на участке был всего из трех кандидатов: Юрий Максимов (ЛДПР), Александр Романович («Справедливая Россия) и Николай Губенко (КПРФ), который переизбирается на свой пост (Губенко в Мосгордуме с 2005 года). Однако, судя по всему, президентский голос достался не ему – сложно представить, что Путин не знаком с актером и режиссером Таганки, которого три раза поздравлял с юбилеем и который с 2001 по 2006 год входил в Совет при президенте по искусству и культуре (состав утверждается лично Путиным).

По слухам, кандидатом от власти в 37-м округе в этот раз стал не Губенко, а лидер московских справедливороссов Александр Романович. За два дня до выборов стало известно, что три члена СР потребовали его отставки за «слив» партийной информации для гарантированного прохождения в столичный парламент.

Кстати, на выборах мэра Москвы 2013 года Гагаринский район, где расположена Академия наук, стал единственной точкой, где Алексею Навальному удалось набрать больше голосов, чем и.о. мэра Сергею Собянину. Перед местными традициями даже президент не устоял?

Две столицы

Георгий Сатаров, глава фонда «Индем»: В Петербурге за ценой не постояли

– Чем меньше людей идет на выборы, тем больше нарушений случается на участках. В Москве и Петербурге происходят совершенно исключительные вещи: с одной стороны – повышенный интерес к выборам, с другой – просто бандитский уровень фальсификаций. Ставки росли по мере приближения дня голосования, и то, что мы наблюдали в Петербурге, называлось уже «мы за ценой не постоим».

Батут, плюшки и настольный футбол

Народ заманивали, как могли: на одном из участков мы обнаружили батут и настольный футбол, на другом – непосезонную распродажу рассады и цветов в горшках.

У стендов с информацией о кандидатах в 9-м избирательном округе, где не зарегистрировали Юлию Галямину, народ толпился с выражением «кто все эти люди?» на лицах. Счетчики на модных электронных урнах показывали к середине дня 700 проголосовавших. Бабушки и дедушки охотно голосовали за молодого коммуниста Николая Степанова.

В 43-м округе, где не зарегистрировали Любовь Соболь, но в последний момент появился «яблочник» Сергей Митрохин, картина была унылой, несмотря на воздушные шарики и наличие кандидата, за которого не стыдно голосовать. На участок №7 в Доме актера на Арбате уже хорошо после обеда пришли чуть более 250 человек.

– Большинство голосуют за Митрохина, – поделилась девушка, проводившая экзитпол. – Но народу действительно мало.

Прогнозы политологов о протестном голосовании все-таки сбывались.

– Я поставила 4 галки, у каждой фамилии, – рассказала избирательница из 44-го округа, проголосовавшая таким образом «против всех».

Мнение

Леонид Радзиховский, политолог: Народ возмущен

– В тех регионах, где накануне голосования было больше всего скандалов, в день выборов наблюдалась рекордно низкая явка. Народ возмущен. Тем, что выборы были превращены в фарс, тем, что людей избивали и бросали в автозаки – это можно перечислять очень долго. То, что продвигают Навальный или Ходорковский, все эти заумные вещи – они для очень узкого круга. А нормальная реакция обычного человека на подобное – просто никуда не ходить.

«Никого не знаем – за кого голосовать?»

Это был самый популярный вопрос на избирательном участке №52 в Красносельском районе Москвы, где корреспондент «Собеседника» был членом избирательной комиссии.

Впрочем, ответ на этот вопрос многим избирателям, в частности пенсионерам и инвалидам, подсказывали соцработники – за «кандидата власти» Валерию Касамару. Это выяснилось, когда мы пошли с выносными урнами собирать голоса по квартирам.

У нескольких стариков на кухнях, где они нас принимали, паспорта лежали прямо на агитационных листовках с портретом Касамары.

Некоторые избиратели обращали внимание на капитал кандидатов в банках (и выбирали самых скромных), другие – на место работы. Среди и тех и других фаворитом был бывший помощник Бориса Немцова, директор центра помощи ВИЧ-инфицированным Михаил Конев.

Выбор среди «незнакомых рож» (так выразились несколько человек) был невелик. Ну а за кого же еще голосовать, когда главу района – Илью Яшина – не только не допустили к выборам, но и продержали полтора месяца в спецприемнике?

Сам Илья Яшин, который только накануне выборов вышел на свободу после 5 арестов по 10 суток, встретился с «Собеседником» под конец дня в Макдоналдсе.

– Меня выпустили в субботу – в день тишины – не случайно, а чтобы я не мог как-то повлиять на выборы и испортить результат Касамаре, – комментирует Яшин. – Всем понятно, что она нужна в Мосгордуме как системный псевдо-либерал-демократ. Когда меня не зарегистрировали на выборы, я заявил, что поддерживаю кандидата от КПРФ Владислава Колмагорова. Буквально на следующий день Колмагоров снялся с выборов, намекнув, что его заставили это сделать.

В итоге членам избирательных комиссий пришлось вручную вычеркивать Колмагорова из каждого бюллетеня. Хотя шансы, судя по вопросам избирателей «А где коммунист?!», у красного кандидата были.

И все-таки В. Касамара пролетела, а победу в Красносельском районе одержал беспартийный «эсэр» Магомет Яндиев.

Первые итоги

Ну как же без нарушений?

Член совета движения «Голос» Станислав Андрейчук подвел итоги единого дня голосования.

– Много нарушений?

– Нарушения, к сожалению, никуда не делись. Из традиционного – это повсеместное административное принуждение избирателей к голосованию. Было очень много случаев подкупа избирателей, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. В Татарстане зафиксировано два вброса – там сейчас полиция работает.

– Были ли какие-то особенности?

– В этом году мы видим большое число нарушений прав наблюдателей. Им пытаются препятствовать в перемещениях по участку, вести фото- и видеосъемку, некоторых вообще с утра не хотели пускать. В Челябинске произошел абсурдный случай: один из кандидатов в губернаторы посреди дня голосования отозвал почти 200 человек – членов комиссии с правом совещательного голоса, – когда они начали писать о нарушениях на нашу карту. В Петербурге мы видели как минимум два случая нападения на членов комиссий. В Москве еще в субботу наш активист Владимир Егоров был задержан полицией – он до сих пор в отделении.

– В этот раз у нас было новшество – электронное голосование...

– Онлайн-голосование в середине дня зависло, потому что у одного из подрядчиков, который обеспечивал шифрование голосов, сгорела половина аппаратуры. В общем, это было ожидаемо, потому что система готовилась в страшной спешке.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №34-2019 под заголовком «Фарс закончен. Забудем?».