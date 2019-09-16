В мэрии отрицают, что найденый Навальным список онлайн-голосования из их базы

Политик Алексей Навальный сообщил, что ему удалось заполучить список тех граждан, кто был допущен до электронного голосования на выборах в Мосгордуму, передает РБК. Это свидетельствует, по мнению Навального, о ненадежности информационной системы.

«Список мы получили в виде текстового незашифрованного файла. Личные данные 12 тысяч москвичей. Мы, естественно, проверили его случайным способом», — заявил Навальный. В информации помимо даты рождения, фамилии, имени и отчества также указываются адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

Замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко отказался признавать, что данные, представленные оппозиционером, были получены из их базы. «По формату записи это не данные электронного голосования, а откуда, из каких систем такие данные у Навального, это мы сейчас выясняем. У нас совершенно другой формат записи. А откуда они взялись в принципе? И в даркнете находятся слитые учетные записи, и много других утечек было», — заявил Костырко.

Алексей Навальный выразил готовность передать этот список независимому кандидату Роману Юнеману, проигравшему ректору Института русского языка Марии Русецкой на доли процента по итогам подсчета результатов электронного голосования. Также оппозиционер готов отдать список членам парламента из оппозиционных партий для расследования обстоятельств утечки данных.