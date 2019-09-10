Кандидат в Мосгордуму Роман Юнеман призвал обнулить итоги электронных выборов

Кандидат в столичные депутаты Роман Юнеман подал жалобу в Мосгоризбирком на итоги электронного голосования в 30-м округе.

Как передает «МБХ медиа», Роман Юнеман, не прошедший в Мосгордуму от 30-го округа и уступивший первое место Маргарите Русецкой, которую поддержала столичная мэрия, выступил с критикой системы электронного голосования.

По словам кандидата, именно сбой, произошедший в системе в день выборов, не позволил ему получить достаточное число голосов и препятствовал реализации прав избирателей на непрерывный доступ к участкам для голосования.

Юнеман утверждает, что после неполадок система «подвергалась нерегламентированному вмешательству». В связи с этим итоги электронного голосования следует признать недействительными, поскольку они «не позволяют с достоверностью определить волеизъявление избирателей», отмечается в жалобе политика, направленной им в Мосгоризбирком.