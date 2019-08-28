За проверку на взлом системы онлайн-голосования предлагают миллион рублей

В Москве проходит четвертое тестирование системы электронного голосования на выборах в Мосгордуму.

Как сообщает ТАСС, в нем участвует 4865 избирателей, подавших заявки на участие в онлайн-голосовании.

Глава общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы Алексей Венедиктов сообщил, что тому, кто сможет взломать систему в ходе теста сегодня либо непосредственно в день выборов 8 сентября, будет выплачено дополнительное вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

По словам Венедиктова, шифровальный ключ на выборах будет разделен на семь частей и передан семи хранителям. Три части получат председатели участковых избирательных комиссий, где пройдет электронное голосование. Четвертую часть получит глава ЦИК Элла Памфилова, пятую – глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, шестую – председатель совета по правам человека Михаил Федотов. Седьмая часть будет у движения «Голос». Венедиктов пояснил, что лишь при соединении всех частей ключа можно будет 8 сентября начать подсчет голосов.

Ранее Венедиктов заявлял, что хакеры, которые взломают систему электронного голосования в ходе трех тестирований перед выборами в Мосгордуму, получат награду в размере двух миллионов рублей. Все три теста прошли без взломов, однако 14 августа французский криптограф Пьеррик Годри в своей статье рассказал о возможности обойти шифрование системы. Венедиктов сообщил, что вознаграждение будет поделено между IT-специалистами, указавшими на слабости в системе электронного голосования.

Мосгоризбирком утвердил перечень из трех округов, в которых будет проведен эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. В список вошли округ №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково – Зеленоград); №10 (Бибирево, Лианозово, Северный); №30 (Чертаново Центральное и Южное). Округа были выбраны путем голосования на портале «Активный гражданин».