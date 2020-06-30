Думская оппозиция раскритиковала идею Матвиенко голосовать несколько дней и дальше

Представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в Госдуме выступили против использования в дальнейших выборах практики растягивания голосования на несколько дней.

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков считает, что даже во время одного дня голосований обычно наблюдается большое количество попыток фальсификации, а если процесс длится несколько дней, это «усиливает возможности для манипуляций»: «Наблюдатели имеют право находиться на избирательных участках, но, когда наступает время закрытия участков, никто не может гарантировать сохранность бюллетеней. Много вопросов, поэтому мы категорически против многодневного голосования, также как и против дистанционного голосования», — приводит его слова «Интерфакс».

По мнению главы СП Сергея Миронова, необходимости в этом нет. Он также отметил, что сейчас эта мера оправдана лишь из-за эпидемии коронавируса. «Выборы – это весьма дорогостоящее мероприятие, и любое увеличение количества дней для голосования приведет к росту бюджетных расходов», — передает его слова пресс-служба партии.

При этом заместитель главы фракции ЛДПР в парламенте Ярослав Нилов также обращает внимание на увеличение расходов и отсутствие нужды в этой мере, когда в стране не введен режим повышенной готовности. Он предложил всегда устраивать голосование по средам, а все выборы перенести на весну.

Напомним, что накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обдумать внедрение многодневного голосования и во время других электоральных процедур.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у Кремля отсутствует позиция по этому вопросу, хотя текущий опыт, по его мнению, демонстрирует эффективность процедуры. Об этом сообщает РБК.