МВД попросили проверить данные "Дождя" о схемах электронного голосования

Зампред Общественной палаты Москвы, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Мосгоризбирком обратился в МВД с просьбой провести проверку данных телеканала «Дождь» об организации массовых вбросов «за» поправки в Конституцию от лица столичных пенсионеров с помощью системы электронного голосования.

По словам Венедиктова, правоохранительным органам необходимо проверить эту информацию в срочном порядке. «В случае подтверждения этой информации МГИК просит немедленно пресечь и выявить виновных», — пишет он в своем Telegram-канале.

Ранее Sobesdnik.ru писал, что по сведениям телеканала, в Москве действует сеть мошенников, которые регистрируют «чистые» сим-карты, полученные ими от координаторов, на сайте mos.ru, после чего через созданные аккаунты регистрируются в системе дистанционного голосования с помощью данных из базы московских пенсионеров. Участникам махинации, как утверждается, платят по 75 рублей за одну зарегистрированную сим-карту и по 50 рублей за каждый голос «за».