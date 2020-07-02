Как в России голосовали на пеньках, а кто-то – и без маски: интерактивная карта

Sobesednik.ru собрал самые запоминающиеся моменты минувшего голосования по поправкам в Конституцию в одной интерактивной карте. Вспоминаем, какие регионы и как отличились.
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02 июля, четверг
01 июля, среда
Колумнисты
Алексашенко
Сергей
экономист
А теперь товарищ Путин говорит – нет, ребята, 5 млн рублей, и вы свободны. Независимо от того, сколько вы доходов получили. То есть это решение принято в пользу самых богатых людей России. Не сомневаюсь, что к их числу относятся и все ближайшие друзья Путина… Они получают налоговую индульгенцию за какие-то смешные деньги
Белковский
Станислав
политолог
В какой-то момент Кремлю было важно вернуть Собянина на место. Мэру напомнили, что его жесткий карантин так и не лишил Москву статуса единоличного лидера по числу инфицированных и погибших. Так что плебисцит проводить надо, когда президент скажет, а «ограничительные меры» – отменять задолго до, т.е. в начале июня. Под любым доступным предлогом
Быков
Дмитрий
писатель, журналист
Голосуя за поправки, вы присоединяетесь к острову моральных норм в бушующем море расовой вражды, наркомании и гомосексуализма. Проголосуйте за, и все вас будут бояться, – потому что любить нас не будут никогда, правда ведь, потому что такие плохие не могут любить таких хороших!